Cinzia Tedesco in "Italian JazzSongs"

L'Alexanderplatz Jazz Club, presenta, venerdì 13 e sabato 14 gennaio, Cinzia Tedesco presenta Italian JazzSongs.

Italian JazzSongs è un progetto ideato dalla vocalist Cinzia Tedesco, con Roberto Guarino alle chitarre e programmazione elettronica, e Flavio Boltro alla tromba e flicorno. Superando i confini del pop, la vocalist entra, con il suo stile raffinato, nelle grandi canzoni di Paolo Conte, Lucio Dalla, Renato Zero, Pino Daniele, Lucio Battisti e di tanti altri cantautori che, con le loro composizioni, si sono avvicinati al mondo del jazz e del blues sia per la libertà compositiva che per quella interpretativa degli stessi autori.

Cinzia Tedesco cura gli arrangiamenti come un abito sartoriale, e lavora con il suo All Star Trio per far risuonare, all’interno di un jazz mood originale, canzoni di grandi autori così come un brano inedito, da lei stessa composto e presentato in anteprima assoluta all’Alexanderplatz, dedicato a Paolo Borsellino. Dopo aver vinto la sfida di diventare vocalist di punta del catalogo Jazz della Sony Classica, con i suoi dischi Verdi’s Mood e Mister Puccini in Jazz distribuiti nel mondo dalla Sony, Cinzia Tedesco torna quindi alle canzoni italiane, forte della sua maturità artistica e della collaborazione con Roberto Guarino, già chitarrista ed arrangiatore di Lucio Dalla e produttore e autore dei successi e dei dischi di Samuele Bersani premiati al Tenco, e Flavio Boltro, uno dei nostri talenti italiani cresciuti tra la Francia e l’Italia, e che vanta collaborazioni internazionali come quella con il pianista Michel Petrucciani.

Un concerto che si preannuncia un viaggio emozionante e suggestivo tra passato e futuro, ricco di suggestioni e pronto a far parlare di sé. Inizio concerti ore 21,00