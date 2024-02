"Cinemini", il cinema con i bebè ogni martedì

Prezzo non disponibile

E' nato a Roma "Cinemini", il cinema con i bebè. Il progetto è stato lanciato dal Cinema Troisi e avrà inizio il 13 febbraio, ripetendosi ogni martedì alle 11.

Un nuovo appuntamento fisso che introduce speciali proiezioni a misura di bebè con luci soffuse, audio ridotto e pianto libero. La sala del Cinema Troisi accoglierà neo genitori, mamme, papà, ma anche caregiver, tate, baby sitter e chiunque abbia voglia di guardare i film di prima visione in compagnia dei più piccolini.

In un’atmosfera rilassante e attenta a ogni esigenza di neonati e accompagnatori, sarà possibile condividere la passione per il grande schermo senza rinunciare ai film protagonisti della stagione cinematografica corrente programmati al Cinema Troisi.

Ogni passeggino è il benvenuto e potrà accedere liberamente in sala. Un pratico fasciatoio è a disposizione nel bagno al piano terra.

Si inizia con “Poor Things” di Yorgos Lanthimos martedì 13 febbraio alle 11 per proseguire il 20 febbraio con “Past Lives” di Celine Song, proiettati entrambi in lingua originale con sottotitoli in italiano.