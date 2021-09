"Tra Grilli e Marchesi", tour cine-turistico nella Riserva di Monterano

Una giornata all'insegna del cinema e del turismo, quella di domenica 12 settembre, che avrà come scenografia naturale la Riserva del Monterano. L'evento dal titolo "Tra Grilli e Marchesi" celebra il 40esimo anniversario dall'uscita del film "Il Marchese del Grillo", con Alberto Sordi.

Dal Dopoguerra in poi nel territorio dell’attuale Riserva Naturale si sono succedute moltissime produzioni cinematografiche, un’industria culturale che ha spesso portato in questi territori risorse economiche non trascurabili, anche se con attività a volte poco sensibili alla tutela dei luoghi e del patrimonio. Oggi, grazie anche ad un’accresciuta sensibilità delle produzioni stesse, il territorio della Riserva è utilizzabile e utilizzato quale quinta di pregio per film, videoclip, programmi, fiction, pubblicità, ma con una regolamentazione che prioritariamente garantisce una tutela e una conservazione storico-ambientale dei luoghi razionale e duratura, unitamente a un indotto economico per la Comunità locale.

Seguendo questa vocazione storica, Riserva Monterano e Amministrazione Comunale, in collaborazione con la locale Pro-Loco, l’Università Agraria e la Regione Lazio, hanno pensato di proporre un percorso cine-turistico, per ora limitato al Pianoro di Monterano, e una serata teatrale, per ricordare tali emozionanti momenti della cinematografia italiana.

La giornata tributo inizierà alle ore 10:30 presso l’area di sosta Casale De’ Persi con la scoperta del percorso cineturistico, proseguirà con un ristoro per i partecipanti e riprenderà al Teatro Comunale Maurizio Fiorani, dove alle ore 21:00 si terrà un incontro con l’attore Giorgio Gobbi (Ricciotto ne Il Marchese del Grillo) che racconterà momenti vissuti sul set al fianco del grande e indimenticato Alberto Sordi, presentando il suo libro “S’è svejatooo”.

La presentazione della stagione teatrale 2021-2022 del Teatro Comunale Maurizio Fiorani chiuderà la serata.

Informazioni e prenotazioni al 3271910356. Ingressi gratuiti ma a numero chiuso, prenotazioni obbligatorie.