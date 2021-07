Cinema sotto le stelle al Casale Alba Due: Libero De Rienzo Edition

Al Casale Alba Due, venerdì 23 luglio sarà ricordato Libero De Rienzo. Si inizia alle ore 20.00 con la tradizionale cena del Casale e a seguire alle ore 21.00 verrà proiettato il film "Sangue, la morte non esiste" (ita, 2005 regia Libero de Rienzo).

"La paura di morire non ha niente a che vedere con la morte ma ha solo a che vedere con la paura. Se muori, sei morto, che te frega. La morte è nero, no è nada, non si sente niente, sono gli altri che muoiono, tu sei eterno".

Qualche giorno fa è morto Libero De Rienzo. Era giovane, troppo. E bravo. Ci è sembrato naturale e giusto ricordarlo sparigliando un po' la programmazione dell'arena estiva di luglio. E così, al posto del film previsto (che entrerà nel programma del prossimo mese), venerdì 23 luglio proietteremo "Sangue - La morte non esiste", un lungometraggio del 2005 di cui Libero è stato anche regista e sceneggiatore.Ciao, Libero

