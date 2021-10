Il film documentario Faith al Cinema Quattro Fontane

Nuovo appuntamento con LuneDoc, rassegna di Circuito Cinema che nel mese di ottobre tutti i lunedì proietterà al cinema Quattro Fontane dei documentari d’autore. Lunedì 18 sarà proiettato il documentario Faith (Italia/2019) di Valentina Pedicini (90′).

“Ventidue persone hanno compiuto una scelta radicale, sottraendosi al mondo. Non sono eremiti millennial. Pregano e si allenano: kung fu, arti marziali. Consacrano dal 1998 corpo e anima in vista di un bene superiore, per costruire un nuovo mondo. Vivono in regime quasi monastico, il Maestro, che è il fondatore della comunità, battezza gli uomini monaci guerrieri, e le donne madri guardiane. Ma tra loro si definiscono i Guerrieri della luce. Sono entrata in questo mondo e in questo film con una domanda. Volevo capire perché si decide a un certo punto di abbandonare il mondo esterno e parte della propria identità e di mettere la vita e l’esistenza nelle mani di qualcun altro. Faith non è un film su una setta, loro non sono una setta. È un film su un meccanismo psicologico, sulle dinamiche e relazioni tra le persone. Il titolo del film non fa riferimento solo alla fede religiosa, ma a quella in qualcuno”, spiega Valentina Pedicini.

I prezzi variano dai 3 euro (per i giovani under 28 con tessera young) agli 8€.

