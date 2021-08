Incontro con Abel Ferrara all'Arena di Piazza Vittorio

All'interno della rassegna “Incontri d'autore” nella manifestazione “Notti di cinema a Piazza Vittorio”, giovedì 19 agosto sarà ospite Abel Ferrara.

Il regista è reduce dal successo del suo Zeros And Ones, film ambientato nel quartiere Esquilino che parla di una Roma deserta e travolta dalla pandemia, presentato in Concorso Internazionale al Festival di Locarno e vincitore del premio per la Miglior Regia.

Ferrara incontrerà il pubblico di Piazza Vittorio per raccontarsi in una intervista moderata da Massimo Righetti.

Sarà presente anche la moglie, Cristina Chiriac, nel cast di SIBERIA, film che verrà proiettato a seguire, metafora di un inconscio ghiacciato e remoto in cui ci si può isolare ma che va attraversato per scoprirne le viscere e per confrontarsi i propri demoni, che ha come protagonista maschile l'amico Willem Dafoe.

I prossimi incontri della rassegna “Incontri d'autore”:

25 agosto Francesco Bruni. A seguire proiezione del film: Cosa sarà

2 settembre Roan Johnson. A seguire proiezione del film: State a casa

8 settembre Susanna Nicchiarelli. A seguire proiezione del film: Miss Marx

Per informazioni sui biglietti: https://www.nottidicinema.it/p/informazioni-utili

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...