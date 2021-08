Francesco Bruni e Ivano De Matteo a Notti di cinema a Piazza Vittorio

“Notti di cinema a Piazza Vittorio”, con due grandi nomi del cinema: i registi Francesco Bruni e Ivano De Matteo. A partire da mercoledì, l'appuntamento di incontri con attori e registi raddoppia.



Mercoledì 25 agosto alle 20.30 Francesco Bruni incontrerà il pubblico di Piazza Vittorio e si racconterà in una intervista moderata da Massimo Righetti. Parlando del suo lavoro: Cosa sarà. Il film, che è stato girato e ambientato in gran parte a Livorno, racconta la malattia in modo lieve e originale. E’ ispirato all'esperienza dello stesso Bruni che ha vissuto in prima persona un percorso simile a quello del protagonista, tra disperazione e speranza, interpretato da Kim Rossi Stuart. Il film, che ha girato il mondo partecipando a Festival in oltre 30 paesi, ha ricevuto anche due nomination ai David di Donatello.

Venerdì 27 agosto alle 20.30 sarà ospite della manifestazione il regista Ivano de Matteo. A seguire verrà proiettato: Villetta con ospiti.

Il film si svolge in ventiquattro ore, nelle quali viene raccontata la storia di una famiglia borghese, residente in un paesino del Nord Italia. Durante la giornata gli uomini e le donne di questa ricca comunità si intrattengono nei caffè per fare vita sociale e apparentemente nulla sembra turbare la loro tranquilla e benestante esistenza. Di notte, però, prevale il loro lato più oscuro e animalesco, che tinge la piccola provincia dei toni del noir. I sette protagonisti del film si macchieranno dei sette peccati capitali, incarnandoli a perfezione e cadendo quasi innocentemente in un vortice di perdizione e violenza. Nel cast Marco Giallini e Michela Cescon.



