Cinema sotto le stelle: gli appuntamenti estivi in uno dei luoghi più suggestivi della città eterna

Con la stagione estiva in molte città italiane partono le iniziative per gustare i film sotto le stelle in luoghi di straordinaria bellezza che rendono ancor più unica l’esperienza del cinema all’aperto.

A Roma torna la grande sala cinematografica all’aperto al Parco degli Acquedotti! L’arena di mille posti, situata in uno dei luoghi più suggestivi della città, ospita ogni sera a partire dalle ore 21.15, tre rassegne cinematografiche presentate da registi, autori, attori e critici: uno speciale omaggio alla città di Roma, una serie di capolavori in versione restaurata e i compleanni di grandi personaggi del cinema e di film entrati nella storia della Settima Arte.

Roma Cinema Arena inaugura mercoledì 12 luglio con la proiezione di Bellissima di Luchino Visconti, primo film della rassegna dedicata alla Capitale. Bellissima è un affresco della vita all’interno dei quartieri popolari della città ma è anche un omaggio ad Anna Magnani, scomparsa cinquant’anni fa, qui in uno dei suoi ruoli più intensi e applauditi. La proiezione è introdotta da Caterina D’Amico, saggista e autrice, preside per vent’anni della Scuola Nazionale di Cinema, responsabile scientifico dell’Archivio Luchino Visconti e figlia di Suso Cecchi D’Amico, che ha sceneggiato il film al fianco di Visconti e Francesco Rosi.

Tra gli ospiti della Roma Cinema Arena anche Pupi Avati, Liliana Cavani, Andrea De Sica, Marco Giusti, Emiliano Morreale, Silvia Scola.

Roma Cinema Arena è organizzata dalla Fondazione Cinema per Roma ed è curata da Gian Luca Farinelli, Presidente della Fondazione, e Paola Malanga, Direttrice Artistica, in accordo con Francesca Via, Direttrice Generale. La manifestazione è promossa da Roma Capitale, Camera di Commercio di Roma, Regione Lazio, Fondazione Musica per Roma e Cinecittà. Il Partner Istituzionale è la Direzione generale Cinema e audiovisivo del Ministero della cultura. Roma Cinema Arena si svolge in collaborazione con Centro Sperimentale di Cinematografia e Cineteca di Bologna. Cinecittà News è Media Partner. La rassegna è parte del programma dell’Estate romana 2023.

Ingresso libero fino a esaurimento posti disponibili