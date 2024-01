Cinema Lux Aprilia: l'apertura ufficiale

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Riapre il cinema multisala più grande della provincia di Latina. Si tratta del Cinema Lux di Aprilia, che è stato completamente restaurato e valorizzato con nuove tecnologie di avanguardia e arredamento concepito per il massimo confort in sala.

Il cinema, che fa parte del circuito che già gestisce i Multisala Lux, Odeon, Tibur e Intrastevere, torna così a vivere ufficialmente dopo quattro anni di stallo, dovuti a pandemia e lavori in corso. L’apertura ufficiale al pubblico avrà luogo giovedì 11 gennaio 2024, a partire dalla programmazione del primo pomeriggio.

Un gradito ritorno all’esperienza del maxischermo dal vivo che sarà anticipato, mercoledi mattina alle ore 15 da una conferenza stampa alla presenza del sindaco del comune di Aprilia Lanfranco Principi, dei gestori e delle principali istituzioni locali.

L’inaugurazione delle prime due sale – ne saranno aperte altre nei prossimi mesi – vedrà in calendario una selezione delle attuali pellicole di maggior successo: in programma Succede anche nelle migliori famiglie di Alessandro Siani, C’è ancora domani di Paola Cortellesi, Wonka di Paul King e i film d’animazione Wish di Fawn Veerasunthorn e Chris Buck, Il ragazzo dell’Airone di Hayao Miyazaki e Prendi il volo di Benjamin Renner.

Il Cinema Lux Aprilia si trova in via Pontina km 45.700