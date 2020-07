"Tutto quello che vuoi" di Francesco Bruni a San Cosimato

Il mese di luglio a piazza San Cosimato con Il Cinema in piazza si conclude con Matteo Zuppi vescovo di Bologna, Francesco Bruni e Giuliano Montaldo che presentano "Tutto quello che vuoi" di Francesco Bruni.

Appuntamento alle 21,15. Per accedere all'arena sarà necessario prenotarsi attraverso l'apposita piattaforma. L'ingresso sarà sempre gratuito, ma per l'edizione 2020 i ragazzi del Piccolo America hanno adottato attente misure anti-Covid per regalare a romani e turisti serata piacevoli, spensierate e in sicurezza.

Gli appuntamenti de Il Cinema in piazza proseguono nel mese di agosto. Qui il programma completo del Cinema in piazza.