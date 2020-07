"La buca" di Dario Fedele e "Ordre et morale" di Mathieu Kassovitz al Porto Turistico di Roma

Ad inaugurare il mese di agosto al Porto Turistico di Roma per Il Cinema in piazza sarà Dario Fedele che presenterà La buca di Dario Fedele (film del 2019, 20 min). A seguire Mathieu Kassovitz presenterà Ordre et morale di Mathieu Kassovitz (film del 2011, 135 min).

Per accedere all'arena sarà necessario prenotarsi attraverso l'apposita piattaforma. L'ingresso sarà sempre gratuito, ma per l'edizione 2020 i ragazzi del Piccolo America hanno adottato attente misure anti-Covid per regalare a romani e turisti serata piacevoli, spensierate e in sicurezza.

