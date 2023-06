Il Cinema in piazza, "Galline in fuga" a Monte Ciocci

Prezzo non disponibile

Prosegue il cartellone di appuntamenti con Il Cinema in piazza al parco di Monte Ciocci, zona Valle Aurelia. Venerdì 23 giugno sarà proiettato un film per tutta la famiglia, si tratta di "Galline in fuga".

Appuntamento alle 21,15. la proiezione sarà, come sempre, a titolo gratuito. Si potrà portare un telo o una sedia da casa per godersi più comodamente lo spettacolo.

Giunto alla sua nona edizione, l’evento organizzato e promosso dalla Fondazione Piccolo America porta il grande cinema nella Capitale, partendo dalle tre grandi aree di Piazza San Cosimato (Trastevere), Parco della Cervelletta (Tor Sapienza) e Parco di Monte Ciocci (Valle Aurelia), fino ad arrivare al Cinema Troisi che diventa a tutti gli effetti il quarto luogo della manifestazione ospitando alcuni dei grandi protagonisti de Il Cinema in Piazza.

