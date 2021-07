“Amici Miei”, retrospettiva su Mario Monicelli a Monte Ciocci

Continuano gli appuntamenti de Il Cinema in Piazza, la settima edizione della rassegna curata dall’Associazione Piccolo America che tra incontri e proiezioni guida il suo pubblico alla scoperta della Settima Arte.

Mercoledì 7 luglio a Monte Ciocci prosegue la retrospettiva sul Maestro della commedia italiana Mario Monicelli con un suo cult, “Amici Miei” (1975, 140 min). Nel film, quattro inseparabili amici toscani cercano di affrontare la propria crisi di mezza età con scorribande a base di scherzi a poveri malcapitati.

Come partecipare agli eventi del Cinema in piazza nell'estate 2021

Ogni giorno a partire dalle 9 si possono prenotare gli eventi della sera stessa. Il programma completo è disponibile su www.ilcinemainpiazza.it. Tutti gli eventi inizieranno alle 21.15, come nelle scorse edizioni. Sul ticket è indicato l'orario di entrata in piazza e la piazzola dentro cui prendere posto. L'ingresso è gratuito e la prenotazione è obbligatoria. Si consiglia di portare da casa un cuscino, un telo o una seduta.

Il programma integrale del Cinema in piazza

SAN COSIMATO

? 1 luglio - EDWARD WATTS, OSCAR CAMPS (Open Arms), ANNALISA CAMILLI (Internazionale), PAOLO NASO (Mediterranean Hope), MARCO IMPAGLIAZZO (Sant'Egidio), ALESSANDRA TROTTA (Tavola Valdese) presentano FOR SAMA di Waad al-Kateab e Edward Watts (2019, 100 min) - Modera CLAUDIO PARAVATI (Confronti)

? 2 luglio - NICK VIVARELLI presenta LIFE AS A B-MOVIE: PIERO VIVARELLI di Nick Vivarelli e Fabrizio Laurenti (2019, 83 min) - Modera MARCO GIUSTI

? 3 luglio - GLI INCREDIBILI (2004, 115 min)

? 4 luglio - LETIZIA BATTAGLIA e GOFFREDO FOFI presentano LA MAFIA NON È PIÙ QUELLA DI UNA VOLTA di Franco Maresco (2019, 105 min)

? 7 luglio - GIANFRANCO ROSI presenta BOATMAN di Gianfranco Rosi (1996, 55 min) - a seguire BELOW SEA LEVEL (2008, 110 min)

? 8 luglio - NAISSANCE DES PIEUVRES di Céline Sciamma (2007, 85 min)

? 9 luglio - CARLOS REYGADAS e FRATELLI D’INNOCENZO presentano SILENT LIGHT di Carlos Reygadas (2007, 145 min)

? 10 luglio - MARTIN EDEN di Pietro Marcello (2019, 129 min)

? 11 luglio - UN GIORNO PERFETTO di Ferzan Ozpetek (2008, 105 min)

? 14 luglio - GIANFRANCO ROSI presenta EL SICARIO - ROOM 164 di Gianfranco Rosi (2010, 80 min)

? 15 luglio - TOMBOY di Céline Sciamma (2011, 82 min)

? 16 luglio - KEN LOACH presenta SORRY WE MISSED YOU di Ken Loach (2019, 101 min)

? 17 luglio - SACRO GRA di Gianfranco Rosi (2013, 95 min)

? 18 luglio - MINE VAGANTI di Ferzan Ozpetek (2010, 110 min)

? 21 luglio - DANIELE VICARI, LUIGI MANCONI, DAVIDE IACOPINI, PAOLO CALABRESI, MARTA MAFFUCCI, JENNIFER ULRICH e BENNI ATRIA presentano DIAZ - NON PULIRE QUESTO SANGUE di Daniele Vicari (2012, 127 min) - Modera ASIA LEOFREDDI (Confronti) - in collaborazione con Amnesty International Italia e Associazione Antigone

? 22 luglio - DIAMANTE NERO (BANDE DE FILLES) di Céline Sciamma (2014, 113 min)

? 23 luglio - CLARE PEPLOE presenta ROUGH MAGIC di Clare Peploe (1995, 105 min)

? 24 luglio - FROZEN - IL REGNO DI GHIACCIO (2013, 102 min)

? 25 luglio - CUORE SACRO di Ferzan Ozpetek (2005, 120 min) - in collaborazione con Cineteca Nazionale

? 28 luglio - FUOCOAMMARE di Gianfranco Rosi (2016, 114 min)

? 29 luglio - RITRATTO DELLA GIOVANE IN FIAMME di Céline Sciamma (2019, 122 min)

? 30 luglio - FILIPPO SCICCHITANO presenta ALLACCIATE LE CINTURE di Ferzan Ozpetek

? (2014, 110 min)

? 31 luglio - RANGO (2011, 107 min)

? 1 agosto - LA DEA FORTUNA di Ferzan Ozpetek (2019, 114 min)

CERVELLETTA

? 1 luglio - VENTO CHE ACCAREZZA L'ERBA di Ken Loach (2006, 127 min)

? 2 luglio - IL MIO AMICO ERIC di Ken Loach (2009, 116 min)

? 3 luglio - IL CIELO SOPRA BERLINO di Wim Wenders (1987, 130 min)

? 4 luglio - HARRY POTTER E IL CALICE DI FUOCO di Mike Newell (2005, 157 min)

? 7 luglio - MILLENNIUM ACTRESS di Satoshi Kon (2001, 87 min)

? 8 luglio - MARCO BECHIS presenta GARAGE OLIMPO (1999, 98 min) e HIJOS (2002, 92 min) - Modera CRISTIANA CIMINO

? 9 luglio - JIMMY'S HALL di Ken Loach (2014, 109 min)"

? 10 luglio - WIM WENDERS presenta in video-collegamento PARIS, TEXAS di Wim Wenders (1984, 145 min)

? 11 luglio - HARRY POTTER E L'ORDINE DELLA FENICE di David Yates (2007, 138 min)

? 14 luglio - TOKYO GODFATHERS di Satoshi Kon (2003, 90 min)

? 15 luglio - KEN LOACH presenta SWEET SIXTEEN di Ken Loach (2002, 106 min)

? 16 luglio - HARRY POTTER E IL PRINCIPE MEZZOSANGUE di David Yates (2009, 153 min)

? 17 luglio - BUENA VISTA SOCIAL CLUB di Wim Wenders (1999, 105 min)

? 18 luglio - HARRY POTTER E I DONI DELLA MORTE - PARTE I di David Yates (2010, 146 min)

MONTE CIOCCI

? 1 luglio - LA RAGAZZA CON LA PISTOLA di Mario Monicelli (1968, 103 min)

? 2 luglio - PARANORMAN di Sam Fell e Chris Butler (2012, 92 min)

? 3 luglio - RUPERT EVERETT e MICHELE SOAVI presentano DELLAMORTE DELLAMORE di Michele Soavi (1994, 105 min)

? 4 luglio - IL LADRO DI ORCHIDEE (ADAPTATION) di Spike Jonze (2002, 115 min)

? 7 luglio - UNDERGROUND di Emir Kusturica (1995, 170 min)

? 8 luglio - CONFESSIONI DI UNA MENTE PERICOLOSA di George Clooney (2002, 113 min)

? 9 luglio - BOXTROLLS - LE SCATOLE MAGICHE di Graham Annable e Anthony Stacchi (2014, 96 min)

? 10 luglio - GATTO NERO, GATTO BIANCO di Emir Kusturica (1998, 127 min)

? 11 luglio - NERI MARCORÈ presenta L'ARMATA BRANCALEONE di Mario Monicelli (1966, 120 min)

? 14 luglio - MARADONA BY KUSTURICA di Emir Kusturica (2008, 90 min)

? 15 luglio - SE MI LASCI TI CANCELLO di Michel Gondry (2004, 108 min)

? 16 luglio - KUBO E LA SPADA MAGICA di Travis Knight (2016, 101 min)

? 17 luglio - EMIR KUSTURICA presenta UNDERGROUND (1995, 170 min)

? 18 luglio - NUNZIA DE STEFANO e VIRGINIA APICELLA presentano NEVIA di Nunzia De Stefano (2019, 86 min)

? 21 luglio - PEPE MUJICA - UNA VITA SUPREMA di Emir Kusturica (2018, 74 min)

? 22 luglio - NICOLA PIOVANI e GIORGIO GOBBI presentano IL MARCHESE DEL GRILLO di Mario Monicelli (1981, 135 min)

? 23 luglio - MISTER LINK di Chris Butler (2019, 103 min)

? 24 luglio - MATHIEU KASSOVITZ presenta I SOLITI IGNOTI di Mario Monicelli (1958, 106 min)

? 25 luglio - SYNECDOCHE, NEW YORK di Charlie Kaufman (2008, 124 min)

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...