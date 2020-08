"The Leisure Seeker", Paolo Virzì chiude Il Cinema in piazza

Domenica 30 agosto alle ore 21.15, lo schermo di Piazza San Cosimato si illuminerà per l'ultima volta con la proiezione del romantico "The Leisure Seeker" (2017, 112 min.), del regista Paolo Virzì che, dopo aver inaugurato la manifestazione del Piccolo America, torna in piazza insieme a Francesca Archibugi, Francesco Piccolo e Carlo Virzì, per raccontare al pubblico il viaggio della coppia Ella & John, a bordo del camper di famiglia. Il film conclude la rassegna dedicata al regista livornese, tra gli autori protagonisti de Il Cinema in Piazza nell'estate 2020.

Una coppia in fuga, interpretata da Helen Mirren e Donald Sutherland, intraprende un viaggio indimenticabile nel fedele vecchio camper nominato "The Leisure Seeker", viaggiando da Boston, Massachusetts, alla casa di Ernest Hemingway a Key West, in Florida. Un km dopo l'altro, la coppia riacquista passione per la vita e quell'amore reciproco che alimenta il viaggio, in un percorso che fino alla fine sarà ricco di sorprese e improvvise rivelazioni.