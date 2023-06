Il Cinema in piazza: "Back to the future" (Ritorno al futuro) di Robert Zemeckis alla Cervelletta

Prezzo non disponibile

Il Cinema in Piazza è tornato ad animare l'estate romana. Dopo l'arena di San Cosimato ha inaugurato anche quella del Parco della Cervelletta a Tor Sapienza. Domenica 11 giugno sarà proiettato "Back to the future" (Ritorno al futuro) di Robert Zemeckis.

Appuntamento alle 21,15. la proiezione sarà, come sempre, a titolo gratuito. Si potrà portare un telo o una sedia da casa per godersi più comodamente lo spettacolo.

Giunto alla sua nona edizione, l’evento organizzato e promosso dalla Fondazione Piccolo America porta il grande cinema nella Capitale, partendo dalle tre grandi aree di Piazza San Cosimato (Trastevere), Parco della Cervelletta (Tor Sapienza) e Parco di Monte Ciocci (Valle Aurelia), fino ad arrivare al Cinema Troisi che diventa a tutti gli effetti il quarto luogo della manifestazione ospitando alcuni dei grandi protagonisti de Il Cinema in Piazza.

