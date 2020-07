"Mystery Train" di Jim Jarmusch a Casale della Cervelletta

"Mystery Train" di Jim Jarmusch (film del 1989, 113 min) sarà protagonista nella serata di sabato 8 agosto a Casale della Cervelletta. La proiezione è in programma alle 21,15.

Per accedere all'arena sarà necessario prenotarsi attraverso l'apposita piattaforma. L'ingresso sarà sempre gratuito, ma per l'edizione 2020 i ragazzi del Piccolo America hanno adottato attente misure anti-Covid per regalare a romani e turisti serata piacevoli, spensierate e in sicurezza.

