Cinema in piazza, "La lettera scarlatta" di Wim Wenders a Casale della Cervelletta

Il Cinema in piazza, la manifestazione organizzata dall'Associazione Piccolo America che, ogni estate, porta il cinema italiano ed internazionale nelle piazze di Roma. Tanti gli appuntamenti, ogni settimana, nelle tre arene romane.

Giovedì 17 giugno, nell'arena del Casale della Cervelletta sarà proiettato il film "La lettera scarlatta" di Wim Wenders (1973, 90 min).

Come partecipare agli eventi del Cinema in piazza nell'estate 2021

Ogni giorno a partire dalle 9 si possono prenotare gli eventi della sera stessa. Il programma completo è disponibile su www.ilcinemainpiazza.it. Per il 4, 5 e 6 giugno l’appuntamento sarà dunque alle ore 20. Dal 9 al 13 giugno, gli eventi con ospite inizieranno alle 20.30 mentre quelli senza ospite alle 21.15. A partire dal 16 giugno, tutti gli eventi inizieranno alle 21.15, come nelle scorse edizioni. Sul ticket è indicato l'orario di entrata in piazza e la piazzola dentro cui prendere posto. L'ingresso è gratuito e la prenotazione è obbligatoria. Si consiglia di portare da casa un cuscino, un telo o una seduta.

Il programma integrale del Cinema in piazza

SAN COSIMATO

● 4 giugno - DAMIANO E FABIO D'INNOCENZO, ILEANA D'AMBRA, MAX MALATESTA e GABRIEL MONTESI presentano FAVOLACCE di Damiano e Fabio D'Innocenzo (2020, 98 min)

● 5 giugno - GIANNI DI GREGORIO, SUSANNA CASCELLA, MATTIA CATTARELLO, RICCARDO CIANCARELLI, GIORGIO COLANGELI, LORENZO FANTASTICHINI, MARCO PETTENELLO, STEFANO RATCHEV, MARCO SPOLETINI presentano LONTANO LONTANO di Gianni di Gregorio (2019, 92 min) - Omaggio a ENNIO FANTASTICHINI e al VICHINGO

● 6 giugno - FERZAN OZPETEK e SERRA YILMAZ presentano LE FATE IGNORANTI di Ferzan Ozpetek (2001, 106 min)

● 9 giugno - PIETRO MARCELLO e NICOLA GIULIANO presentano IL PASSAGGIO DELLA LINEA di Pietro Marcello (2007, 60 min) - Modera GOFFREDO FOFI

● 10 giugno - LA BOCCA DEL LUPO di Pietro Marcello (2009, 68 min) - a seguire IL SILENZIO DI PELESJAN (2011, 25 min)

● 11 giugno - EDGAR REITZ presenta in video-collegamento HEIMAT - EINE CHRONIK IN ELF TEILEN (EP. 1 - NOSTALGIA DI TERRE LONTANE) (1984, 118 min)

● 12 giugno - MONSTERS & CO. (2001, 92 min)

● 13 giugno - LA FINESTRA DI FRONTE di Ferzan Ozpetek (2003, 106 min)- in collaborazione con Cineteca Nazionale

● 16 giugno - MARIO MARTONE presenta LA TRAVIATA di Mario Martone (2021, 120 min)

● 17 giugno - MEDICI SENZA FRONTIERE presentano EGOISTI di Stéphane Santini e Géraldine Andre (2021, 56 min) - una collaborazione MSF e Aftermedia

● 18 giugno - ANTONIETTA DE LILLO e DANIELE VICARI, cast e troupe presentano IL RESTO DI NIENTE di Antonietta de Lillo (2004, 103 min)

● 19 giugno - IL RE LEONE (1994, 88 min)

● 20 giugno - MAGNIFICA PRESENZA di Ferzan Ozpetek (2012, 105 min)

● 23 giugno - BELLA E PERDUTA di Pietro Marcello (2015, 87 min)

● 24 giugno - SERGIO RUBINI e ROCCO PAPALEO presentano IL GRANDE SPIRITO di Sergio Rubini (2019, 113 min)

● 25 giugno - ore 19.30 consegna Premio Talento&Tenacia - a seguire VINCENZO MARRA presenta LA VOLTA BUONA di Vincenzo Marra (2019, 95 min)

● 26 giugno - COCO (2017, 105 min)

● 27 giugno - FERZAN OZPETEK, cast e troupe presentano SATURNO CONTRO di Ferzan Ozpetek (2007, 110 min) - in collaborazione con Cineteca Nazionale

● 30 giugno - UP (2009, 96 min)

● 1 luglio - EDWARD WATTS, OSCAR CAMPS (Open Arms), ANNALISA CAMILLI (Internazionale), PAOLO NASO (Mediterranean Hope), MARCO IMPAGLIAZZO (Sant'Egidio), ALESSANDRA TROTTA (Tavola Valdese) presentano FOR SAMA di Waad al-Kateab e Edward Watts (2019, 100 min) - Modera CLAUDIO PARAVATI (Confronti)

● 2 luglio - NICK VIVARELLI presenta LIFE AS A B-MOVIE: PIERO VIVARELLI di Nick Vivarelli e Fabrizio Laurenti (2019, 83 min) - Modera MARCO GIUSTI

● 3 luglio - GLI INCREDIBILI (2004, 115 min)

● 4 luglio - LETIZIA BATTAGLIA e GOFFREDO FOFI presentano LA MAFIA NON È PIÙ QUELLA DI UNA VOLTA di Franco Maresco (2019, 105 min)

● 7 luglio - GIANFRANCO ROSI presenta BOATMAN di Gianfranco Rosi (1996, 55 min) - a seguire BELOW SEA LEVEL (2008, 110 min)

● 8 luglio - NAISSANCE DES PIEUVRES di Céline Sciamma (2007, 85 min)

● 9 luglio - CARLOS REYGADAS e FRATELLI D’INNOCENZO presentano SILENT LIGHT di Carlos Reygadas (2007, 145 min)

● 10 luglio - MARTIN EDEN di Pietro Marcello (2019, 129 min)

● 11 luglio - UN GIORNO PERFETTO di Ferzan Ozpetek (2008, 105 min)

● 14 luglio - GIANFRANCO ROSI presenta EL SICARIO - ROOM 164 di Gianfranco Rosi (2010, 80 min)

● 15 luglio - TOMBOY di Céline Sciamma (2011, 82 min)

● 16 luglio - KEN LOACH presenta SORRY WE MISSED YOU di Ken Loach (2019, 101 min)

● 17 luglio - SACRO GRA di Gianfranco Rosi (2013, 95 min)

● 18 luglio - MINE VAGANTI di Ferzan Ozpetek (2010, 110 min)

● 21 luglio - DANIELE VICARI, LUIGI MANCONI, DAVIDE IACOPINI, PAOLO CALABRESI, MARTA MAFFUCCI, JENNIFER ULRICH e BENNI ATRIA presentano DIAZ - NON PULIRE QUESTO SANGUE di Daniele Vicari (2012, 127 min) - Modera ASIA LEOFREDDI (Confronti) - in collaborazione con Amnesty International Italia e Associazione Antigone

● 22 luglio - DIAMANTE NERO (BANDE DE FILLES) di Céline Sciamma (2014, 113 min)

● 23 luglio - CLARE PEPLOE presenta ROUGH MAGIC di Clare Peploe (1995, 105 min)

● 24 luglio - FROZEN - IL REGNO DI GHIACCIO (2013, 102 min)

● 25 luglio - CUORE SACRO di Ferzan Ozpetek (2005, 120 min) - in collaborazione con Cineteca Nazionale

● 28 luglio - FUOCOAMMARE di Gianfranco Rosi (2016, 114 min)

● 29 luglio - RITRATTO DELLA GIOVANE IN FIAMME di Céline Sciamma (2019, 122 min)

● 30 luglio - FILIPPO SCICCHITANO presenta ALLACCIATE LE CINTURE di Ferzan Ozpetek

● (2014, 110 min)

● 31 luglio - RANGO (2011, 107 min)

● 1 agosto - LA DEA FORTUNA di Ferzan Ozpetek (2019, 114 min)

CERVELLETTA

● 10 giugno - MATTEO GARRONE, MARCO SPOLETINI, MASSIMO CANTINI PARRINI, DIMITRI CAPUANI e MASSIMO CECCHERINI presentano PINOCCHIO di Matteo Garrone (2019, 125 min)

● 11 giugno - KES di Ken Loach (1969, 111 min)

● 12 giugno - SIMONE SPADA, CLAUDIO AMENDOLA, BARBORA BOBULOVA, SILVIA D'AMICO e CATERINA SHULA presentano HOTEL GAGARIN di Simone Spada (2018, 94 min)

● 13 giugno - HARRY POTTER E LA PIETRA FILOSOFALE di Chris Columbus (2001, 152 min)

● 16 giugno - RIFF-RAFF - MEGLIO PERDERLI CHE TROVARLI di Ken Loach (1991, 95 min)

● 17 giugno - LA LETTERA SCARLATTA di Wim Wenders (1973, 90 min)

● 18 giugno - TERRA E LIBERTÀ di Ken Loach (1995, 109 min)

● 19 giugno - ALICE NELLE CITTÀ di Wim Wenders (1974, 113 min)

● 20 giugno - HARRY POTTER E LA CAMERA DEI SEGRETI di Chris Columbus (2002, 161 min)

● 23 giugno - PIOVONO PIETRE di Ken Loach (1993, 90 min)

● 24 giugno - FALSO MOVIMENTO di Wim Wenders (1975, 103 min)

● 25 giugno - MY NAME IS JOE di Ken Loach (1998, 105 min)

● 26 giugno - L'AMICO AMERICANO di Wim Wenders (1977, 128 min)

● 27 giugno - HARRY POTTER E IL PRIGIONIERO DI AZKABAN di Alfonso Cuarón (2004, 142 min)

● 30 giugno - PERFECT BLUE di Satoshi Kon (1997, 81 min)

● 1 luglio - VENTO CHE ACCAREZZA L'ERBA di Ken Loach (2006, 127 min)

● 2 luglio - IL MIO AMICO ERIC di Ken Loach (2009, 116 min)

● 3 luglio - IL CIELO SOPRA BERLINO di Wim Wenders (1987, 130 min)

● 4 luglio - HARRY POTTER E IL CALICE DI FUOCO di Mike Newell (2005, 157 min)

● 7 luglio - MILLENNIUM ACTRESS di Satoshi Kon (2001, 87 min)

● 8 luglio - MARCO BECHIS presenta GARAGE OLIMPO (1999, 98 min) e HIJOS (2002, 92 min) - Modera CRISTIANA CIMINO

● 9 luglio - JIMMY'S HALL di Ken Loach (2014, 109 min)"

● 10 luglio - WIM WENDERS presenta in video-collegamento PARIS, TEXAS di Wim Wenders (1984, 145 min)

● 11 luglio - HARRY POTTER E L'ORDINE DELLA FENICE di David Yates (2007, 138 min)

● 14 luglio - TOKYO GODFATHERS di Satoshi Kon (2003, 90 min)

● 15 luglio - KEN LOACH presenta SWEET SIXTEEN di Ken Loach (2002, 106 min)

● 16 luglio - HARRY POTTER E IL PRINCIPE MEZZOSANGUE di David Yates (2009, 153 min)

● 17 luglio - BUENA VISTA SOCIAL CLUB di Wim Wenders (1999, 105 min)

● 18 luglio - HARRY POTTER E I DONI DELLA MORTE - PARTE I di David Yates (2010, 146 min)

MONTE CIOCCI

● 19 giugno - CARLO VERDONE presenta BRUTTI, SPORCHI E CATTIVI di Ettore Scola (1976, 115 min) – Omaggio a NINO MANFREDI

● 20 giugno - ESSERE JOHN MALKOVICH di Spike Jonze (1999, 113 min)

● 23 giugno - SILVANO AGOSTI e NICOLA PIOVANI presentano N.P. - IL SEGRETO di Silvano Agosti (1971, 95 min) - Modera LAURA DELLI COLLI

● 24 giugno - AMICI MIEI di Mario Monicelli (1975, 140 min)

● 25 giugno - CORALINE E LA PORTA MAGICA di Henry Selick (2009, 100 min)

● 26 giugno - ENRICO VANZINA presenta FEBBRE DA CAVALLO - LA MANDRAKATA di Carlo Vanzina (2002, 104 min) - Omaggio a GIGI PROIETTI e CARLO VANZINA

● 27 giugno - TI RICORDI DOLLY BELL? di Emir Kusturica (1981, 110 min)

● 30 giugno - lL TEMPO DEI GITANI di Emir Kusturica (1989, 142 min)

● 1 luglio - LA RAGAZZA CON LA PISTOLA di Mario Monicelli (1968, 103 min)

● 2 luglio - PARANORMAN di Sam Fell e Chris Butler (2012, 92 min)

● 3 luglio - RUPERT EVERETT e MICHELE SOAVI presentano DELLAMORTE DELLAMORE di Michele Soavi (1994, 105 min)

● 4 luglio - IL LADRO DI ORCHIDEE (ADAPTATION) di Spike Jonze (2002, 115 min)

● 7 luglio - UNDERGROUND di Emir Kusturica (1995, 170 min)

● 8 luglio - CONFESSIONI DI UNA MENTE PERICOLOSA di George Clooney (2002, 113 min)

● 9 luglio - BOXTROLLS - LE SCATOLE MAGICHE di Graham Annable e Anthony Stacchi (2014, 96 min)

● 10 luglio - GATTO NERO, GATTO BIANCO di Emir Kusturica (1998, 127 min)

● 11 luglio - NERI MARCORÈ presenta L'ARMATA BRANCALEONE di Mario Monicelli (1966, 120 min)

● 14 luglio - MARADONA BY KUSTURICA di Emir Kusturica (2008, 90 min)

● 15 luglio - SE MI LASCI TI CANCELLO di Michel Gondry (2004, 108 min)

● 16 luglio - KUBO E LA SPADA MAGICA di Travis Knight (2016, 101 min)

● 17 luglio - EMIR KUSTURICA presenta UNDERGROUND (1995, 170 min)

● 18 luglio - NUNZIA DE STEFANO e VIRGINIA APICELLA presentano NEVIA di Nunzia De Stefano (2019, 86 min)

● 21 luglio - PEPE MUJICA - UNA VITA SUPREMA di Emir Kusturica (2018, 74 min)

● 22 luglio - NICOLA PIOVANI e GIORGIO GOBBI presentano IL MARCHESE DEL GRILLO di Mario Monicelli (1981, 135 min)

● 23 luglio - MISTER LINK di Chris Butler (2019, 103 min)

● 24 luglio - MATHIEU KASSOVITZ presenta I SOLITI IGNOTI di Mario Monicelli (1958, 106 min)

● 25 luglio - SYNECDOCHE, NEW YORK di Charlie Kaufman (2008, 124 min)

