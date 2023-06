Cinema in chorus, tributo al Maestro Ennio Morricone a Ostia Antica

Chorus inside international-Federcori in collaborazione con il Teatro Romano di Ostia antica dopo il successo del concerto del 1 Gennaio al parco della musica, realizza il secondo evento il 29 Giugno ore 20:30.

200 coristi provenienti da 20 cori della regione, insieme all’Orchestra Xylon del Maestro Paolo Matteucci si riuniscono per celebrare il grande compositore Ennio Morricone. Un evento con le migliori musiche da film e alcune pagine poco conosciute, rielaborate e armonizzate appositamente per Federcori.

La numerica, sempre elevata come da nostra tradizione, è stata possibile grazie alla partecipazione di numerose Corali amatoriali e semiprofessioniste legate alla Federcori, l’associazione che riunisce le attività corali amatoriali italiane. L’evento fa parte di un progetto più ampio realizzato dalla Federcori dedicato al grande Maestro Morricone che si prefigge di portare ancora una volta la sua musica in giro per il mondo, facendo tappa a Roma. l’iniziativa è promossa da Chorus Inside international, Sette Note Romane, dalla ICCF e da Chorus Inside Ucraina.