"Fino all'ultimo respiro" in proiezione al cinema Giulio Cesare

Primo appuntamento, organizzato da Circuito Cinema, con le proiezioni di capolavori del cinema in versione restaurata con sottotitoli in italiano. Ogni martedì di ottobre al cinema Giulio Cesare. Si inizia martedì 5 con "Fino all'ultimo respiro" (À bout de souffle, Francia/1960) di Jean-Luc Godard (90')

La trama

“Parigi 1959, il centro del mondo. Godard dirige, Truffaut scrive. Belmondo/Poiccard, piccolo omicida, corre a perdifiato per sfuggire alla polizia e a cinquant’anni di cinema di papà; Jean Seberg vende l’“Herald Tribune” sugli Champs Elysées, s’innamora, lo tradisce: ‘déguelasse’. Poco budget, molto amore per il B-movie americano, sguardi in macchina, jump-cuts, l’euforizzante sensazione che tutto sta per ricominciare. Irripetibile, e forever young. “Fino all’ultimo respiro appartiene, per sua natura, al genere di film in cui tutto è permesso. Per di più Fino all’ultimo respiro era il genere di film in cui tutto era permesso, era nella sua natura. Qualsiasi cosa faccia la gente, tutto poteva essere inserito nel film. È proprio questa l’idea da cui ero partito. Pensavo: c’è già stato Bresson, è appena uscito Hiroshima, un certo tipo di cinema si è appena concluso, forse è finito, allora mettiamo il punto finale, facciamo vedere che tutto è permesso. Quello che volevo era partire da una storia convenzionale e rifare, ma diversamente, tutto il cinema che era già stato fatto”. (Jean-Luc Godard) Restaurato in 4K da StudioCanal e CNC – Centre national du cine?ma et de l’image anime?e presso il laboratorio L’Immagine Ritrovata a partire dal negativo originale.” (Jean-Luc Godard)

