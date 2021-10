Il film restaurato Elephant Man al Cinema Giulio Cesare

Nuovo appuntamento con MarteClass, rassegna organizzata da Circuito Cinema con le proiezioni di capolavori del cinema in versione restaurata con sottotitoli in italiano. Ogni martedì di ottobre al cinema Giulio Cesare. Martedì 19 sarà proiettato il film Elephant Man (GB-USA/1980) di David Lynch (124′).

La trama

La storia di John Merrick, l’uomo elefante, il freak della Londra proto-industriale, serve a Lynch per due motivi: mostrare il lato intimamente mélo del suo cinema e trovare una via d’entrata a Hollywood. The Elephant Man è ibrido e tragicomico come il suo protagonista, da una parte trascina al pianto il grande pubblico e dall’altra fa saettare schegge di orrido e memorie di Tod Browning. Non meno ancestrale e traumatico di Eraserhead, The Elephant Man si ‘nasconde’ dietro il film di malattia anni Ottanta per costruire una nuova riflessione sul visibile e sull’orrore. (Roy Menarini). Restaurato nel 2020 da StudioCanal a partire dal negativo originale con la supervisione di David Lynch.

I prezzi variano dai 3 euro (per i giovani under 28 con tessera young) agli 8€.

Acquisto biglietti online su Circuito Cinema.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...