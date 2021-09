Rassegna di cinema e arte al Villae Film Festival a Tivoli

Dal 6 al 12 settembre 2021, l’Istituto Villa Adriana e Villa d’Este, nei due siti dichiarati dall'UNESCO Patrimonio Mondiale dell'Umanità, Villa Adriana e Villa d’Este, ospita la terza edizione di Villae Film Festival – Quando l’Arte è in movimento rassegna di film in cui l’Arte, nelle sue molteplici possibilità espressive, è protagonista del racconto.

Evento unico nel panorama culturale italiano, il progetto è realizzato con il patrocinio e il sostegno del MiC e della Regione Lazio e organizzato dalle Villae, sotto la direzione artistica di Andrea Bruciati, storico dell’arte e direttore dell’Istituto di Villa Adriana e Villa d’Este, con la consulenza artistica e l'organizzazione dell'Associazione Culturale Seven.

Una rassegna che associa alla proiezione cinematografica incontri con registi, produttori, critici d'arte e di cinema, artisti e curatori per esplorare il linguaggio dell’immagine in movimento, coglierne le suggestioni e restituirne la complessità in un mondo in continua evoluzione. L’idea di fondo è quella espressa da Bill Viola quando dice che “l’Arte è contemporanea, è senza tempo, universale ed eterna”: luoghi d’arte storici, quindi, e un festival più che mai legato alla contemporaneità. Per coniugare passato, presente e uno sguardo al futuro. Villae Film Festival è – inoltre - uno dei pochi festival che, già dallo scorso anno, aderisce a un progetto di accessibilità e propone proiezioni con audiodescrizione e sottotitoli.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Programma di proiezione dei film:

Lunedì 6 settembre

Ore 20.30 incontro LA RIVOLUZIONE SIAMO NOI. Introduce Andrea Bruciati. Intervengono Ilaria Freccia e Ludovico Pratesi

Ore 21.00 i filmati dell’Archivio Storico Luce

Ore 21.15 proiezione LA RIVOLUZIONE SIAMO NOI di ILARIA FRECCIA



Martedì 7 settembre

Ore 20.30 incontro UN CHIEN ANDALOU e BELLA DI GIORNO. Introduce Andrea Bruciati. Interviene Raul Grisolia e Paolo Vivaldi

Ore 21.00 i filmati dell’Archivio Storico Luce

Ore 21.15 proiezione UN CHIEN ANDALOU e BELLA DI GIORNO di LUIS BUÑUEL



Mercoledì 8 settembre

Ore 20.30 incontro IL DESERTO ROSSO. Introduce Andrea Bruciati. Intervengono Adriana Chiesa Di Palma, Paolo Ferrari e Fariborz Kamkari

Ore 21.00 i filmati dell’Archivio Storico Luce

Ore 21.15 proiezione IL DESERTO ROSSO di MICHELANGELO ANTONIONI



Giovedì 9 settembre

Ore 20.30 incontro UMANO NON UMANO. Introduce Andrea Bruciati. Intervengono Achille Bonito Oliva e Giancarlo Scarchilli

Ore 21.00 i filmati dell’Archivio Storico Luce

Ore 21.15 proiezione UMANO NON UMANO di MARIO SCHIFANO



Venedì 10 settembre

Ore 20.30 incontro MARINA ABRAMOVI?: THE ARTIST IS PRESENT. Introduce Andrea Bruciati. Intervengono Gioia Avvantaggiato e Consuelo Lollobrigida

Ore 21.00 i filmati dell’Archivio Storico Luce

Ore 21.15 proiezione MARINA ABRAMOVI?: THE ARTIST IS PRESENT di MATTHEW AKERS e JEFF DUPRE



Sabato 11 settembre

Ore 18.00 Incontro e proiezione BIANCANEVE E I SETTE NANI di WALT DISNEY. Intervengono Virginia Brancucci, Loredana Brancucci e Nunziante Valoroso.

Ore 20.30 incontro IL GIARDINO DELLE DELIZIE. Introduce Andrea Bruciati. Interviene Carola Proto

Ore 21.00 i filmati dell’Archivio Storico Luce

Ore 21.15 proiezione IL GIARDINO DELLE DELIZIE di LECH MAJEWSKI



Domenica 12 settembre

Ore 18.00 Incontro e proiezione FANTASIA di WALT DISNEY. Intervengono Alessandro Quarta e Nunziante Valoroso

Ore 20.30 incontro LA DOLCE VITA. Introduce Andrea Bruciati. Interviene Pasquale Cuzzupoli e Mario Dal Bello

Ore 21.00 i filmati dell’Archivio Storico Luce

Ore 21.15 proiezione LA DOLCE VITA di FEDERICO FELLINI

