Cinema Arena al Parco degli Acquedotti

Dal 12 al 28 luglio, la Fondazione Cinema per Roma realizzerà la seconda edizione di Roma Cinema Arena, la grande sala cinematografica all’aperto di circa mille posti situata in uno dei luoghi più suggestivi della città, il Parco degli Acquedotti (VII Municipio, quartiere Appio Claudio).

Ogni sera, a partire dalle ore 21.15, il programma ospiterà tre rassegne presentate da registi, autori, attori e critici: la prima riserverà uno speciale omaggio alla città di Roma, la seconda proporrà una serie di capolavori in versione restaurata, la terza celebrerà il compleanno di grandi personaggi del cinema e di film entrati nella storia della settima arte. L’ingresso sarà gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili.

Roma Cinema Arena è organizzata dalla Fondazione Cinema per Roma, ed è curata da Gian Luca Farinelli, Presidente della Fondazione, e Paola Malanga, Direttrice Artistica, in accordo con Francesca Via, Direttrice Generale. La manifestazione è promossa da Roma Capitale, Camera di Commercio di Roma, Regione Lazio, Fondazione Musica per Roma e Cinecittà. Il Partner Istituzionale è la Direzione generale Cinema e audiovisivo del Ministero della cultura. Roma Cinema Arena si svolge in collaborazione con Centro Sperimentale di Cinematografia e Cineteca di Bologna. Cinecittà News è Media Partner. La rassegna è parte del programma dell’Estate romana 2023.

La rassegna dedicata a Roma

Roma Cinema Arena sarà inaugurata, mercoledì 12 luglio, dalla proiezione di Bellissima di Luchino Visconti, primo dei sei film della rassegna dedicata alla Capitale. Bellissima è un affresco della vita all’interno dei quartieri popolari della città ma è anche un omaggio ad Anna Magnani, scomparsa cinquant’anni fa, qui in uno dei suoi ruoli più intensi e applauditi. La proiezione sarà introdotta da Caterina D’Amico, saggista e autrice, preside per vent’anni della Scuola Nazionale di Cinema, responsabile scientifico dell’Archivio Luchino Visconti e figlia di Suso Cecchi D’Amico, che ha sceneggiato il film al fianco di Visconti e Francesco Rosi.

Roma Cinema Arena si chiuderà venerdì 28 luglio con Roma di Federico Fellini, un ritratto immortale della città in pieno fascismo, che nel finale ospita un cameo di Anna Magnani nella sua ultima apparizione cinematografica. A presentarlo ci sarà il regista Gianni Amelio.

Fra gli altri film della rassegna, martedì 18 luglio sarà proiettato Il conformista, scritto e diretto da Bernardo Bertolucci, tratto da un romanzo di Alberto Moravia, con due straordinarie figure femminili, Stefania Sandrelli e Dominique Sanda.

Il giorno successivo sarà la volta di Ladri di biciclette di Vittorio De Sica, uno dei film più belli della storia del cinema, specchio dell’urgenza morale dell’immediato dopoguerra: sullo schermo una Roma vera, da Porta Portese a Piazza Vittorio, dai quartieri del centro ancora popolari alla periferia ancora campagnola. Il film sarà presentato da Andrea De Sica, regista e nipote di Vittorio.

Sabato 22 luglio sarà proiettato Una giornata particolare, capolavoro di Ettore Scola ambientato nel contesto di Palazzo Federici, quasi una città nella città, con più di 600 appartamenti, collegati da scale, terrazze, portici, cortili, torri in ferro e vetro: a presentare il film ci sarà Silvia Scola, sceneggiatrice e figlia del grande regista.

A dieci anni dalla sua uscita in sala, domenica 23 luglio il pubblico potrà assistere a La grande bellezza di Paolo Sorrentino, film sontuoso e labirintico che delinea una visione moderna e inquieta di una città cristallizzata nella sua immagine.

Il programma di "Roma":

12/07/2023

BELLISSIMA di Luchino Visconti, Italia, 1951, 113’

Introdotto da Caterina D’Amico

18/07/2023

IL CONFORMISTA di Bernardo Bertolucci, Italia/Francia/Repubblica Federale Tedesca, 1970, 114’

19/07/2023

LADRI DI BICICLETTE di Vittorio De Sica, Italia, 1948, 92’

Introdotto da Andrea De Sica

22/07/2023

UNA GIORNATA PARTICOLARE di Ettore Scola, Italia, 1977, 105’

Introdotto da Silvia Scola

23/07/2023

LA GRANDE BELLEZZA di Paolo Sorrentino, Italia, 2013, 180’

28/07/2023

ROMA di Federico Fellini, Italia, Francia, 1972, 119’

Introdotto da Gianni Amelio

La rassegna "Restauri"

La seconda rassegna di Roma Cinema Arena 2023 sarà dedicata a una serie di celebri titoli in versione restaurata. Il programma sarà inaugurato giovedì 13 luglio da Persepolis, capolavoro del cinema d’animazione, scritto e diretto da Marjane Satrapi e Vincent Paronnaud, Premio della giuria al Festival di Cannes 2007 e candidato all’Oscar® come Miglior film d’animazione. Il film sarà preceduto da un saluto in video di Marjane Satrapi, autrice del fumetto originale da cui è tratto il film.

Il giorno successivo si terrà Quién sabe? di Damiano Damiani, regista la cui opera viene oggi giustamente rivalutata e che dimostra, anche in questo caso, la capacità di costruire un racconto epico, divertente e spettacolare: a introdurre la proiezione ci sarà il critico cinematografico Marco Giusti.

Lunedì 17 luglio sarà la volta di Mulholland Drive, il più misterioso e inquietante di tutti i misteri intessuti da David Lynch: in un sondaggio della Bbc è stato definito “il più grande film del XXI secolo”.

Venerdì 21 luglio, Roma Cinema Arena ospiterà la proiezione di Apocalypse Now – Final Cut di Francis Ford Coppola, film definitivo, non solo sul Vietnam, ma della New Hollywood e dell’intero, devastato, Sogno Americano.

Martedì 25 luglio, sarà invece proiettato Thelma & Louise, il folgorante road movie di Ridley Scott tutto al femminile, protagoniste Geena Davis e Susan Sarandon, premiato con l’Oscar® e il Golden Globe alla Migliore sceneggiatura.

La rassegna dedicata ai Restauri si chiuderà con La casa dalle finestre che ridono di Pupi Avati: il regista, che incontrerà gli spettatori prima della proiezione, gira il suo primo horror padano e realizza uno dei film di genere più belli e importanti del nostro cinema, tra atmosfere gotico-rurali, smanie religiose e angosce provinciali.

Il programma di "Reatauri":

13/07/2023

PERSEPOLIS di Marjane Satrapi, Vincent Paronnaud, Francia, 2007, 95’

Introdotto da Marjane Satrapi (video)

14/07/2023

QUIÉN SABE? di Damiano Damiani, Italia, 1966, 118’

Introdotto da Marco Giusti

17/07/2023

MULHOLLAND DRIVE di David Lynch, Stati Uniti, 2001, 147’

21/07/2023

APOCALYPSE NOW - FINAL CUT di Francis Ford Coppola, Stati Uniti, 1979-2019, 183’

25/07/2023

THELMA & LOUISE di Ridley Scott, Stati Uniti, Regno Unito, Francia 1990, 131’

26/07/2023 | Restauri

LA CASA DALLE FINESTRE CHE RIDONO di Pupi Avati, Italia, 1976, 110’

Introdotto da Pupi Avati

La rassegna "Compleanni"

La terza rassegna del programma di Roma Cinema Arena 2023 celebrerà il compleanno di grandi personaggi e di film entrati nella storia del cinema. Il primo appuntamento sarà sabato 15 luglio con Liliana Cavani, classe 1933, che sarà sul palco dell’Arena per presentare al pubblico il suo secondo film dedicato a Francesco e che alla prossima Mostra del Cinema di Venezia riceverà il Leone alla carriera.

Novanta sono anche gli anni di Roman Polanski, del quale sarà proiettato, lunedì 24 luglio, uno dei film più amati, Il pianista, Palma d’oro a Cannes e vincitore di tre Oscar.

Il grande scenografo Dante Ferretti, Robert De Niro e Joe Pesci ne compiono ottanta e Casinò, ennesimo capolavoro di Martin Scorsese, in programma giovedì 20 luglio, rivela ancora una volta l’assoluta maestria dei tre.

Nanni Moretti ad agosto compirà settanta anni e il suo Palombella rossa, che ha visto la luce del grande schermo nel 1989, è un esempio di geniale e lungimirante longevità: a presentare il film, giovedì 27 luglio, ci sarà il docente e critico cinematografico Emiliano Morreale.

La rassegna ospita anche il compleanno di due film, entrambi Oscar® per il Miglior film straniero: Effetto notte di François Truffaut, in programma domenica 16 luglio, compie cinquant’anni, mentre ne ha dieci La grande bellezza di Paolo Sorrentino, già inserito nella rassegna dedicata alla Capitale, in programma sabato 22 luglio.

Il programma di "Compleanni":

15/07/2023 | Compleanni: Liliana Cavani 90

Il programma completo dell'arena cinematografica al Parco degli Acquedotti è consultabile a questo link.