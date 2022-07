Il Cinema alla Sapienza, la nuova arena estiva all'interno dell'università romana

Nell'estate 2022 la tradizione delle arene cinematografiche è tornata in città, anche a San Lorenzo. Questa volta, però, nel quartiere romano, lo schermo sarà allestito nella bellissima cornice del campus universitario più grande d'Europa: la Sapienza.

A partire dal 18 e fino al 29 luglio, l'ateneo romano, in collaborazione con il Municipio II, ospiterà la nuova arena estiva di quartiere: "Il cinema alla Sapienza".

“Il nostro ateneo - ha commentato la Rettrice Antonella Polimeni - è un luogo dove il cinema è stato sempre materia di studio e dove si sono formati tanti registi, filmmaker e attori. Con questa iniziativa Sapienza si apre a ulteriormente alla città per scambiare e diffondere cultura. E attraverso il cinema offre una diversa occasione per i nostri studenti per tornare a vivere gli spazi dell’Università anche di sera”.

“Una iniziativa, voluta fortemente da Municipio e Sapienza - l'ha definita Francesca Del Bello Presidente Municipio II - che si inserisce nel solco di una rinnovata collaborazione che aprirà, grazie anche al contributo della Regione Lazio, le porte dell'Ateneo alla programmazione culturale del Municipio II”.

? La programmazione aprirà con un omaggio a Monica Vitti, poi pellicole d’autore, cartoni animati, grandi successi internazionali e incontri con gli autori per dibattere i film insieme agli studenti dell’Ateneo. Parteciperanno infatti i registi Claudio Giovannesi, Susanna Nicchiarelli, Francesco Bruni e Carlo Sironi. La direzione artistica è a cura di Luigi Pinto, producer cinematografico e fondatore di Fabrique Du Cinéma, la rivista del nuovo cinema italiano.

“Penso che con la diffusione massiccia delle piattaforme online - ha detto Luigi Pinto - oggi più che mai?sia importante promuovere la visione collettiva e quindi emotiva dei film tra le nuove generazioni. Poterlo fare nel luogo culturalmente più importante d’Italia, è ancora più emozionante e significativo”.

L'appuntamento è tutte le sere sotto la Minerva alle 21, con un'arena da 250 posti a ingresso gratuito. Un evento realizzato da Municipio II di Roma con Sapienza Università di Roma, con il sostegno di Regione Lazio, Banca del Fucino, Agic Technology, UnIndustria. In collaborazione con S.LorenCine. Comunicazione a cura di Frasi Fatte. Media partner Fabrique Du Cinéma.

Il programma del Cinema alla Sapienza

Lunedì 18 luglio????????????????

OMAGGIO A MONICA VITTI???????????????

Il Tango della Gelosia di Steno

Martedì 19 luglio

ESTATE ITALIANA

La Paranza dei Bambini, presenta il regista Claudio Giovannesi con Pedro Armocida

Mercoledì 20 luglio

ESTATE ITALIANA

Sole, presenta il regista Carlo Sironi con Luca Ottocento

Giovedì 21 luglio

ESTATE ITALIANA

Cosa Sarà, presenta il regista Francesco Bruni con Michela Greco

?Venerdì 22 luglio

DRIVE IN

Palm Springs di Max Barbakow

Sabato 23 luglio???????

LA SAPIENZA DEI BAMBINI

Monster and Co.?di Pete Docter

Domenica 24 luglio?

LA SAPIENZA DEI BAMBINI

Monster University di Dan Scanlon

Lunedì 25 luglio?

ESTATE ITALIANA

Miss Marx, presenta la regista Susanna Nicchiarelli con Paola Casella e Cristiana Paterno? del Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani (SNCCI). Verrà presentato il nuovo numero della rivista di SNCCI CineCritica che dedica il suo Primo Piano sull’autore a Susanna Nicchiarelli.

Martedì 26 luglio??

DRIVE IN?

Tre manifesti a Ebbing, Missouri?di Martin McDonagh

?Mercoledì 27 luglio??????????

SOCIAL MEDIA

Quello che i Social Non Dicono di Hans Block, Moritz Riesewieck

?Giovedì 28 luglio?????

PARITÀ DI GENERE

Favola di Sebastiano Mauri

Venerdì 29 luglio

DRIVE IN?????????????????????????????????

La Grande Scommessa?di Adam McKay