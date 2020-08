Cinecittà World Run, la prima corsa post Covid

Finalmente è arrivato il momento di tornare a correre. Per i tanti appassionati di running e di sport all’aria aperta, la data di domenica 13 settembre 2020 è senza dubbio una dii quelle da cerchiare in rosso sul calendario e quello che solo fino a qualche settimana fa sembrava un lontano miraggio adesso è realtà.



Grazie all’organizzazione e la gestione tecnica del Roma Road Runners Club e al contributo della Regione Lazio, torna la CINECITTA’ WORLD RUN, sotto l’egida del Centro Sportivo Italiano, comitato provinciale di Roma e comitato regionale del Lazio.

Giunta alla IV edizione, la Cinecittà World Run che prende il nome dal celebre parco dei divertimenti, prenderà il via dalla Cinecittà Street per poi svilupparsi in un unico percorso di 3 chilometri, con partenze individuali a cronometro a cui potranno partecipare tutti.

Per i più piccoli, invece, sarà possibile partecipare alla Cinecittà World Race, batterie di velocità di 50 metri che renderanno ancora più divertente e coinvolgente la giornata. Dopo mesi di inquietudine, lockdown e di allenamenti casalinghi, questa manifestazione unica nel suo genere, ambientata tra le suggestive attrazioni e gli scenari del parco dei divertimenti Cinecittà World sarà ancora una volta indimenticabile.



La Cinecittà World Run vivrà un’anteprima Sabato 5 Settembre presso l’Ippodromo Capannelle con lo stage di atletica giovanile gratuito “Correre per Educare” sotto la guida di tecnici federali e CSI. Le due iniziative saranno collegate fra loro, grazie ad una collaborazione tra il Roma Road Runners Club, il parco divertimenti Cinecittà World e la Hippogroup Roma Capannelle.



5 Settembre 2020 - Correre per Educare presso il Running Camp Capannelle

13 Settembre 2020 - Cinecittà World Run presso Cinecittà World