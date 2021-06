Riaprono le porte di Cinecittà World, il parco del cinema e della tv

Fun is back! Il divertimento è tornato. Dopo mesi di rinunce e lockdown è ora di tornare a vivere e divertirsi in sicurezza in luoghi sicuri e controllati come i parchi divertimento.

Da giovedì 17 giugno riapre Cinecittà World, il Parco del Cinema e della Tv di Roma. La vacanza ideale a due passi dalla Capitale.

Cinecittà World è il parco Italiano cresciuto di più negli ultimi anni (+360% dal 2016), segno del crescente gradimento del pubblico da tutta Italia. Il parco offre 40 attrazioni, 7 aree a tema dedicati ai grandi generi cinematografici (Cinecittà, Roma, Spaceland, Far West, Adventureland, Il regno del ghiaccio, Aquaworld), 6 spettacoli live al giorno e oltre 60 eventi previsti nella stagione sino a gennaio 2022.

La sicurezza nel parco è garantita dalle procedure Anti Covid e da una innovativa piattaforma tecnologica (Smart Park) per cui tutti i servizi sono a portata di smartphone. Niente più file alle attrazioni! Da si potranno prenotare dal cellulare, cosi come acquistare biglietti, il cibo e tutti i servizi del parco, o fare shopping nel Cinecittà World Shop, il nuovo negozio online del cinema (www.cinecittaworld.it/it/shop)

Sin dal primo giorno di apertura debutta il nuovo show ispirato a Fast & Furious nell’Arena Stunt: con gare mozzafiato, testacoda, gang che si sfidano a colpi di musica e adrenalina pura.

La stagione di apertura si estenderà sino al 9 Gennaio 2022. I prezzi: Ingresso €27, ridotto fino a 140cm €22, Abbonamento annuale da €59, Pacchetto 2 gg parco + Hotel €49, acquistabile anche tramite il Bonus Vacanze. Ingresso Roma World €15

Biglietti e informazioni complete su www.cinecittaworld.it e www.romaworld.com



