Domenica 11 giugno, Cinecittà World presenta il Cinecittà World Pride: 16 ore di puro divertimento dedicate al tema dell’inclusione.

Anche il Parco festeggia la settimana romana del gay pride: scopri il programma e acquista il tuo biglietto preferito che include l'evento scelto + tutte le attrazioni del Parco.

Ecco gli appuntamenti in programma:

FAMIGLIE ARCOBALENO - Una giornata dedicata a tutti i tipi di famiglie, grazie all’Associazione Famiglie Arcobaleno, composta da genitori omosessuali, potrai imparare giocando.

SPLASH NIGHT POOL PARTY - Nell'area acquatica Aqua World, SPLASH ROMA presenta il mega pool party LGBT.

Dalle ore 19 fino alle 2 del mattino, si alterneranno Guest STAR DJ, con selezioni musicali rigorosamente house e tech house, animazione con vari artisti, performer e performance di fama nazionale e internazionale, proiezione ed effetti speciali.

CONTRAST NIGHT - Al Teatro 4 CONTRAST NIGHT propone 8 ore di musica Neorave e Techno, con super DJ nazionali ospiti accompagnati dalla voce di Vergana, vocalist e performer di Bob Sinclair al Pacha di Ibiza, eclettiche drag queens, Gogo boys e Gogo girl.



WHAT A DRAG! RECITAL IN TACCHI A SPILLO - Al teatro 4, prima del grande party Neorave, una lettera d’amore all’arte drag in chiave musical, con quattro tra le queen più amate d’Italia che si raccontano con numeri originali e cavalli di battaglia, accompagnati da una toccante storia ideale per tutta la famiglia.



A.S.D. LUPI ROMA - La squadra di calcio romana contro ogni discriminazione veicola messaggi di inclusione attraverso lo sport in diverse aree del parco. Ragazz? di ogni etnia, religione, orientamento sessuale, identità di genere, tutt? unit? senza distinzione.



PURPLE HEARTS DANCERS - Il Gruppo di ballerine dirette da Andrea Piscello, infuocheranno le strade della Cinecittà Street e accompagneranno i vari shows del Cinecittà World Pride.

