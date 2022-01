Cinecittà omaggia Emanuele Luzzati: proiezioni, fiabe animate e laboratori didattici

Prezzo non disponibile

A cento anni dalla nascita, Cinecittà omaggia Emanuele Luzzati, uno dei grandi dell'animazione italiana, con proiezioni, laboratori e una mostra.

Artista e scenografo nato nel 1921 a Genova, a metà degli anni '50 Luzzati ha dato vita, insieme a Giulio Gianini, a sua volta regista, scenografo e direttore della fotografia, ad alcuni capolavori della storia del cinema d’animazione italiano.

Cinecittà si Mostra, l'esposizione permanente che vi permette di visitare gli iconici Studios, dedica a Luzzati la quarta edizione di Animazioni d'autore, la rassegna di grandi titoli a cartoni animati e ospita una mostra sul suo lavoro.

La rassegna, ospitata all'interno della Sala Fellini, ripercorre la produzione filmica realizzata nel corso degli anni da Luzzati e Gianini con proiezioni delle famose fiabe animate: Il flauto magico, L’uccello di fuoco, La gazza ladra, Castello di carte, Augellin Belverde e Pulcinella e Il Pesce magico. I laboratori didattici, invece, sono stati ideati per avvicinare i bambini al linguaggio dell’animazione e alle tecniche artistiche che caratterizzano le immagini in movimento. Allestiti all'interno dello spazio Cinebimbicittà, i laboratori sono una invitante premessa per entrare nell'universo di Luzzati e Gianini e scoprire i loro mondi fantasmagorici.

All'interno del percorso della mostra potete assistere alla proiezione del documentario Lele – il magico mondo di Emanuele Luzzati. Con il vernissage di Gianini – Luzzati Cinema d’animazione, Cinecittà inaugura anche il suo nuovo spazio laboratoriale che affianca le attività di Cinebimbicittà.

I laboratori in programma sono su prenotazione obbligatoria entro il giorno prima dell'attività interessata: didattica@cinecittaluce.it

I laboratori hanno sempre luogo alle 15 e si svolgono presso spazio laboratorio Cinebimbicittà (accesso consentito solo ai bambini) - Durata 90 min.

Le proiezioni in programma sono previste all’interno della Sala Fellini dalle 10 alle 18 a ciclo continuo.