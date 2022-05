Hard Rock Cafe celebra il Cinco de Mayo con drink a tema e musica live

Prezzo non disponibile

È una serata dalle forti atmosfere messicane, quella che Hard Rock Cafe Roma organizza il prossimo 5 maggio a partire dalle 21. L’occasione è proprio il Cinco de Mayo, una ricorrenza legata alla leggendaria battaglia di Puebla del 5 maggio 1862 in cui i messicani sconfissero a sorpresa il potente esercito francese di Napoleone III.

Il tempio rock di via Veneto lo festeggerà aprendo la serata musicale con una selezione di brani a tema, prima dell’avvio della terza serata del Radio Sonica Live Show, il contest musicale dedicato ad artisti emergenti romani e non solo, condotto da Riccardo Zianna con il supporto organizzativo di Carolina Baccaro, entrambi di Radio Sonica.

Il Cinco de Mayo all’Hard Rock Cafe non è solo musica. Da oggi fino al 5 maggio, infatti, si possono degustare nel cafe romano originali drink in edizione limitata che richiamano i gusti della tradizione e della cultura messicana, tre speciali Jumbo Margarita: Baja California Blackberry, Mexico City Mambo e Cancun Orange Cadillac, serviti rigorosamente in un maxi bicchiere margarita.

Per info e prenotazioni contattare: rome_sales@hardrock.com; +39 064203051

