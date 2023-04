Cina Fest, il festival della Cina a Roma

Prima edizione di Cina Fest – Festival della Cina

Domenica 16 Aprile dalle 12 alle 21 presso Snodo Mandrione, sarà ricreato il clima e l’atmosfera di un villaggio cinese. Si parte con il cibo della ravioleria cinese del Dumpling Bar, Gianni porterà in scena il meglio dei ravioli tradizionali cinesi



Dopo il cibo, da non perdere



IL VILLAGGIO

Allestiremo il grande giardino di Snodo Mandrione con lanterne cinesi e scritte di buon augurio.

Il rosso sarà il colore principale perché secondo la tradizione cinese è il colore di buon auspicio.



CERIMONIA DEL TE’

Dalle 12 fino a tarda sera la Cerimonia del tè a cura di Cina in Italia



GLI SPETTACOLI

Alle 14:00 spettacoli di cultura cinese a cura della Scuola di Lingua e Cultura Cinese Zhonghua

In dettaglio:



I. Strumento musicale tradizionale cinese Guzheng

1. Weng Ya Xin ?Cang hai yi sheng xiao?

2. Wei Jiaxuan, ?Alba di primavera?

3. Wei Jiawen, ?Maria aveva un agnellino?

4. Du Yuchen, ?Piccolo coniglio?



II. La sfilata con abiti tradizioneli ?Mille anni di Cina?



III. Danza dei bambini ?La piccola tigre nella casa delle caramelle?



IV.Jiamusi happy dance aerobics chinese club in Italy ?Io e la mia madrepatria?



V. Coro ?Che bel fiore di gelsomino?





Alle 16:00 spettacolo di orchestra Gu zheng, Erhu, Morin khuur (???) a cura di Melodie di Seta



ARTI MARZIALI

Ore 13:00 e alle 16:30 - Doppio appuntamento lezione e spettacolo con Associazione HKB

L'associazione sportiva dilettantistica HKB nasce dalla volontà di una comunità di praticanti di diffondere un sistema di arti marziali cinesi provenienti dal Fijian. Basandosi sul taoismo e sul busshismo chan, HKB mira al miglioramento personale e fisico attraverso i valori cinesi del "GONG FU" (duro lavoro), FAJIN (trasferimento di energia) e il concetto di "massima resa, minimo sforzo".Storicamente nato nel periodo transitorio tra le dinastie Ming e Quing, quest'arte marziale vanta una lunga tradizione intrecciata alla storia cinese. Lo scopo di HKB è spegnere ogni tipo di conflittualità interiore ed esterna, contribuendo all'armonia e la pace della società.



Dalle ore 17:00 alle ore 19:30 Zhang Changkang Taiji - scuola di Taiji Quan presenta l'arte millenaria di benessere e saggezza del Taiji Quan

Il Taiji, abbreviazione di Taiji Quan (o Tai chi chuan) è un tesoro culturale dell'intera Cina. E' una arte marziale dalle origini antiche, ed anche un efficace sistema per la coltivazione della persona e per mantenersi in forma. Il Taiji Quan è una disciplina vasta e profonda, possiamo essere attratti dall’eleganza e la fluidità dei movimenti, dall’aspetto sportivo e dalla tecnica marziale o anche dalla saggezza della filosofia a cui si ispira.

Qualsiasi sia la motivazione o l’interesse che ci muove, con l’apprendimento del Taiji entriamo in sintonia con noi stessi, corpo e mente, attraverso il movimento, grazie ad esercizi ed insegnamenti trasmessi dai maestri di generazione in generazione fino ad oggi. Il Taiji Quan stile Chen insegnato nella scuola Zhang Changkang dalla maestra Margherita Qiuju Zhang, ha mantenuto gli aspetti piu tradizionali ed originali dell'arte. Oltre agli esercizi specifici di Taiji, le eleganti sequenze tradizionali codificate (le forme), vengono proposti esercizi di Qi Gong (lavoro con il Qi) rivolti direttamente al benessere psicofisico, secondo le teorie dei Jingluo (meridiani) Yin e Yang. Movimenti guidati e brevi sequenze di Yang Sheng Gong (Nutrire la Vita). Le lezioni sono piacevoli e adatte a tutte le età.

In dettaglio:

Dalle ore 17.00 alle 18.00 lezione guidata della maestra con apprendimento dei movimenti fondamentali del Taiji.

(Le lezioni sono guidate dalla maestra e coadiuvata dai suoi allievi . Contributo 10 euro a persona)

Ore 18.30 Esibizione con maestra Zhang Qiuju e gli allievi della scuola

Ore 19.00-20.00 lezione guidata della sequenza breve di taiji quan stile chen: forma 8

(Le lezioni sono guidate dalla maestra e coadiuvata dai suoi allievi . Contributo 10 euro a persona)



CORSO DI LINGUA

Ore 15:00 Lezione Pratica di Lingua Cinese inizia a dire le tue prime frasi in cinese già entro 30 minuti di lezione (a cura di Lucia Meilù fondatrice di Cinese Pratico, La Prima Scuola Online di Cinese Mandarino).

“La lingua cinese mi incuriosisce e sarebbe bello iniziare a studiarla, ma so che è così difficile! E poi, se non imparo subito tutti quei caratteri, come faccio a poter poter comunicare con le persone?”

Se hai anche tu hai in testa questi pensieri, allora non puoi perderti questa lezione.

Lucia Meilù, è specializzata nell’insegnamento pratico della lingua cinese ed i suoi corsi sono già stati seguiti da più di 5000 persone. Durante la lezione ti spiegherà perchè ti hanno convinto che la lingua cinese sia difficile, come è possibile iniziare a parlare cinese senza partire dalla scrittura dei caratteri ed insieme a lei in soli 30 minuti imparerai a presentarti ed alcune espressioni super utili che puoi iniziare ad utilizzare davvero sin da subito!



Ore 15:30 A tavolo con i cinesi: 5 cose che devi sapere per non fare figuracce sul lavoro o con gli amici a cura di Ilaria Tipà e Ottavia Bettelli del Club Giovani Amici della Cina

Lavori con la Cina? Hai partner o amici cinesi con cui può capitarti di andare a mangiare fuori o di ricevere un invito a cena? Allora devi assolutamente conoscere cinque aspetti fondamentali della cultura cinese legati allo stare a tavola insieme che ti permetteranno di fare bella figura e di stupire i commensali con alcune espressioni direttamente in cinese!

Ilaria Tipà, interprete di conferenza professionista è la presidente del Club Giovani Amici della Cina, la prima associazione culturale italiana che riunisce studenti, studiosi e appassionati di lingua e cultura cinese. Le attività del Club spaziano dalla formazione professionale per chi parla cinese della Lavorare con il cinese Academy, alle attività per il potenziamento della lingua e agli eventi di aggregazione, online e offline.

Ottavia Bettelli, membro del team operativo del Club è anche curatrice del canale Instagram Questione di Caratteri.



MEDICINA CINESE

Istituto superiore di Medicina Tradizionale Cinese Villa Giada offrirà ai partecipanti un punto informativo sulla medicina tradizionale cinese, con l’intervento di alcuni operatori che potranno effettuare dei trattamenti dimostrativi alle persone interessate, con le tecniche olistiche e naturali di riequilibrio, prevenzione e cura come il Tuina, la moxa, la coppettazione, caratterizzate da un approccio olistico alla salute.



MARKET

Mercatino delle pulci, con tè, stoffe, libri, lanterne e prodotti di artigianato cinese e non solo.



FACE PAINTNG & MAKE UP

Due truccatrici professionisti vi truccheranno per l’occasione



KIDS LAB

I bambini saranno assorbiti dal clima Cinese partecipando a tantissimi laboratori a tema a cura di:

La libreria Indipendente Usborne di Tatiana Gargiulo e Charlie personal BookShooper

Dove non specificato diversamente, tutti i laboratori per bambini sono a ciclo continuo e a offerta libera.



AREA GIOCHI

Area giochi per grandi e piccini con:

Area Altalene

Area Verde

Biliardini

Pet Friendly

1.500 MQ con posti a sedere e tavoli



Per pagare le consumazioni agli stand il pubblico dovrà recarsi presso le casse centrali e acquistare i gettoni Gettone verde 1 euro. Gettone giallo 5 euro



Ricordiamo alla clientela che l'Ingresso a Snodo è riservato esclusivamente ai soci dell'Associazione culturale Roma Città aperta affiliata ASX.

Per accedere al locale va compilato il modulo di pre-adesione on line al Link

https://bit.ly/RegistrazioneAsx

oppure è possibile fare la tessera, qualora non si abbia, all'ingresso della manifestazione

Costo della tessera 3 euro a nucleo familiare durata 12 mesi.



Vi aspettiamo presso

?N???

Via del Mandrione 63

Dalle 12.00 alle 21.00



PER MAGGIORI INFORMAZIONI

+ 39 0692948551

info@sartidelgusto.it

www.sartidelgusto.it