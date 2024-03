Cimitero del Verano cinematografico

Sulle tracce della storia del cinema italiano attraverso i suoi più importanti protagonisti. Un doppio appuntamento con il tour cinematografico nel Cimitero Monumentale del Verano, non solo per rendere omaggio alla tomba di Alberto Sordi con l’indimenticabile epitaffio “Sor Marchese è l’ora” ma anche per ripercorrere la storia del cinema attraverso i maestri della commedia italiana che qui si trovano insieme lui.

Nino Manfredi, Vittorio Gassman, Marcello Mastroianni, Monica Vitti, Mario Brega, Bud Spencer e tanti altri che con i loro personaggi hanno raccontato l’Italia dagli anni del boom fino ai giorni nostri, che riporteremo per un momento “in vita” grazie alle storie legate alle loro vite eccezionali.



Tra i nuovi personaggi che qui "riposano" Sandra Milo, Ennio Morricone ed il grandissimo Gigi Proietti.



Un percorso di cineturismo che vuole offrire ai romani e ai turisti la possibilità di vivere un vero e proprio museo oltre che luogo di riposo eterno permettendo di ammirare e conoscere appieno questo luogo unico al mondo.



Sabato 23 Marzo ore 11 ed ore 15. Durata 2 ore circa. Costo 10 euro a persona compreso attestato di partecipazione. Prenotazione obbligatoria su www.contemascetti.it/eventi