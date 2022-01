Camminando con le ciaspole al Terminillo

"Camminando con...le ciaspole", un'escursione sul Monte Terminillo, organizzata dalla guida AIGAE Giampaolo Viola, è in programma sabato 15 gennaio.

Una ciaspolata per godere della vista impagabile che si ha su tutti gli Appennini, un'esperienza adatta anche ai bambini dai 10 anni in su, che con un percorso ad anello porterà da Campoforogna, ai Cinque Confini, fino ad un'altura panoramica dove ci si fermerà per una pausa e per ammirare lo spettacolo delle cime innevate.

Tutte le informazioni sull'escursione

Appuntamento ore 9,30 presso Terminillo 5 Confini, chiosco "Nicole" accanto pista sci da fondo.

Equipaggiamento obbligatorio: zaino, scarpe da trekking impermeabili, abbigliamento a strati, cappello di lana, guanti, acqua, snack-pranzo al sacco, mascherina e gel disinfettante. Consigliati bastoncini e crema solare. Possibilità di affittare le ciaspole sul posto.

La guida si riserva il diritto di escludere i partecipanti se non ritiene idoneo l'abbigliamento e di modificare/annullare l'attività se le condizioni non sono idonee.

Saranno osservate tutte le normative vigenti sul distanziamento.

La prenotazione è obbligatoria e i posti limitati. Per informazioni: gpaoloviola@gmail.com; 347-3360719