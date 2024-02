"Ciao Lucio tributo a Dalla", concerti a lume di candela

Martedì 5 marzo al teatro Olimpico di Roma si vivrà molto più di un semplice concerto, un’esperienza sensoriale a tutti gli effetti, una serata di pura magia visiva ed uditiva, un momento di profonde emozioni in cui immergersi completamente.

“Ciao Lucio tributo a Dalla” sarà un omaggio all’intramontabile cantautore e compositore bolognese, vera e propria pietra miliare della musica italiana, il tutto in un’atmosfera unica e suggestiva, creata dalla grande musica a lume di candela.

Una serata che travolgerà gli spettatori in un viaggio attraverso alcune delle canzoni più emozionanti di Lucio Dalla come Futura, Anna e Marco, Piazza Grande o La sera dei miracoli, alternate con dei brani affidati alla voce narrante di Francesco Paoletti. Un percorso a cui abbandonarsi totalmente per poterne godere a pieno, staccando ogni contatto con la realtà per qualche ora, nell’atmosfera unica creata dalle migliaia di candele sul palco.

L’evento, ideato e prodotto da E.T. Events e Isolani Spettacoli, e? nato con la volontà di toccare anima e cuore del pubblico che sarà spettatore di un alto momento non solo artistico e culturale, ma anche e soprattutto emotivo.