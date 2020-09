Ciak si Suona: viaggio alla riscoperta della colonne sonore più belle degli ultimi anni

orna il progetto culturale CIAK SI SUONA; eccezionalmente ospitato per l’edizione 2020 nella splendida cornice dei Giardini di Monte Mario (Piazzale dello Stadio Olimpico 5).



La rassegna offrirà un ciclo di spettacoli live, una mostra permanente dedicata all’evoluzione del sonoro nella produzione cinematografica e dibattiti sul particolare settore della composizione della musica al servizio delle immagini.



La serata inaugurale “Fellini 100” in programma il 21 Settembre, sarà un omaggio ad uno dei più grandi maestri della cinematografia italiana. L’Ensemble Roma Sinfonietta celebrerà il sodalizio artistico del Maestro con Nino Rota eseguendo le più belle colonne sonore dell’universo Felliniano. Ospite speciale della serata Beppe Servillo che ritirerà la targa scultura “la piuma d’oro” opera inedita dello scultore Alessio Deli, ideata quale riconoscimento della attività artistica nell’ ambito della musica applicata all’ immagine per i vari ospiti della nostra rassegna.



I successivi appuntamenti vedranno alternarsi sul palco di Ciak si Suona: Natalio Mangalavite (22 Sett),il quartetto Siniscalchi Coen Saletti Rivera (23 sett) con un omaggio a Fabrizio De Andrè, il Felix Ensemble (28 Sett) che alla presenza di Franco Piersanti proporrà le musiche più belle dei grandi film della Commedia all’Italiana sceneggiati da Agenore Incrocci e Furio Scarpelli. Il 29 Sett, gli Ialsax Quartet eseguiranno le colonne sonore “intramontabili” omaggiando i grandi compositori: Luis Bacalov, Astor Piazzolla, Ennio Morricone, in una serata evento alla quale interverrà Andrea Morricone. Chiuderà il programma lo spettacolo di luci organizzato dagli artisti Andrea D’Ambra e Matteo D’Addio (Lasershow Roma).

La kermesse si concluderà il 30 Settembre, con l’esibizione del Karipuna Trio che proporrà uno spettacolo monografico di musica e parole su Chico Buarque de Hollanda e reintepreterà una selezione di colonne sonore scelte dal pubblico della nostra rassegna nelle giornate precedenti.



L'iniziativa a cura della Associazione Socio Culturale Ponte Milvio è parte del programma dell'Estate Romana 2020, promossa da Roma Capitale Assessorato alla Crescita culturale e realizzata in collaborazione con SIAE.



L’ingresso è libero, per informazioni o prenotazioni infopontemillvio@gmail.com - +39.347.85.37.213

