Ciak si gira! L'Eur e il cinema

"Mi affascina questo senso di provvisorietà che ha l'Eur. E' un quartiere che c'è e non c'è. Sembra di abitare dentro la fiera campionaria di Milano. La sensazione è che la mattina ti puoi svegliare e hanno sbaraccato tutto". (Federico Fellini)

La rinascita dell'Eur coincide con il rilancio dell'industria cinematografica italiana. Le mastodontiche architetture dell'Eur si prestano a far da sfondo alle inquadrature della macchina cinematografica dei più grandi registi dell'epoca: Roberto Rossellini, Federico Fellini, Michelangelo Antonioni, Ubaldo Ragona, Elio Petri e molti altri. Un'itinerario alla scoperta degli scenari ideali per l'ambientazione della produzione cinematografica dagli anni '50 ai '70 nel quartiere Eur.

Appuntamento:

Sabato 19 Settembre 2020 alle ore 17,30 (si prega di arrivare 15 minuti prima per la registrazione dei partecipanti)

Piazzale Ferruccio Parri (davanti la scalinata del Palazzo della Civiltà Italiana)

Contributo evento:

€ 11,50 (visita guidata, tessera associativa e auricolari) da corrispondere il giorno della visita.

La visita si svolgerà nel rispetto del DPCM 27 maggio 2020 e dell'ordinanza del Presidente della regione Lazio del 19 maggio 2020, adottando tutte le misure di sicurezza imposte. Ulteriori dettagli verranno forniti in fase di prenotazione.

Organizzatore: Associazione culturale Conosciamo l'Eur

Come partecipare: Tramite whatsapp/SMS al numero 3928533253 oppure inviando una mail a conosciamo.eur@gmail.com indicando nome, cognome, numero di partecipanti e numero di telefono per eventuali comunicazioni.

Le prenotazioni verranno raccolte entro e non oltre le ore 12 del giorno precedente la visita. In caso di disdetta, si prega di avvisare l'associazione almeno 24 ore prima della visita. Si consigliano scarpe comode e l'utilizzo della mascherina.