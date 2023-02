"Ci conosciamo già" al Teatro Petrolini

Enrico è un operatore sociale che lavora nella struttura di recupero per tossicodipendenti di Pescara, conosciuta come la realtà con il più alto tasso di recidiva del paese. Quando un giovane fuggitivo gli chiede asilo, si ritrova a dover fare i conti con i suoi fantasmi, mettendo la sua carriera e l’intera organizzazione in serio pericolo.



Testo e regia Filippo Ruggieri

Cast Renato Curo, Nicola Quaranta, Alberto De Berardinis, Jacopo D'Amore, Carola Grilli





Il cast vede nomi del cinema e del teatro emergente italiano, come Carola Grilli, unica quota rosa dello spettacolo che vedremo al cinema affianco a Ricky Memphis nei prossimi mesi ne "Il Grande Boccia" di Karen Di Porto. Renato Curo e Jacopo D'Amore, reduci dal set di Lovita per il regista Vito Vinci. Protagonista e mattatore della serata sarà Nicola Quaranta, dalla sua Calabria, mentre in rappresentanza dell'Abruzzo in cui è ambientata la storia c'è Alberto De Berardinis al suo debutto teatrale in capitale.