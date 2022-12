Christmas Training alla Vigilia di Natale

Appuntamento speciale della Vigilia con il Christmas Training a Villa Borghese, per i runner appassionati che aderiscono al RomaOstia Premium, il programma di allenamento progressivo in avvicinamento alla 48esima Telepass RomaOstia Half Marathon del 5 marzo 2023 organizzato dal gruppo sportivo GBSRun. Sono già oltre 500 gli iscritti al programma, che prevede uno schedule di allenamento da eseguire in autonomia da tutta Italia a cura di Luciano Duchi, patron della RomaOstia, e quattro incontri gratuiti in presenza a Villa Borghese (24 dicembre,7 gennaio, 4 febbraio e 25 febbraio).

L’orario di ritrovo dell’appuntamento pre-natalizio del 24 dicembre sarà alle 10.00 alla Casa del Cinema per un allenamento basato sulla corsa di un medio veloce di 8 km su un circuito ad anello di 1,2 km (in totale quasi 7 giri), con percorso segnato.

I trainer Running Project accompagneranno i runner correndo ad andature diverse il medio veloce, a partire dai ritmi più lenti, fino a quelli sotto i 4 al km. E dove il ritmo per il medio veloce sarà a metà tra quello di mezza e quello di maratona. Il 24 dicembre è previsto un programma dedicato anche per gli accompagnatori che non corrono: dalle ore 10.00 lezione di fitness con Alessandra Reali e allenamento Fitwalking con i pacemaker della RomaOstia. Per i primi cento che arriveranno a Villa Borghese i gadget degli sponsor e il cappellino di Babbo Natale.

Tutti partecipanti al programma RomaOstia Premium riceveranno un codice sconto per iscriversi alla Telepass RomaOstia del 5 marzo. Inoltre, chi aderirà a tutti gli allenamenti di Villa Borghese riceverà in omaggio l'esclusiva t-shirt "Tutte le strade portano a Roma tranne una".

Prenotazioni su Eventbrite a questo link .Partner dell’iniziativa Telepass, Brioche Pasquier Italia ed Enervit Sport.