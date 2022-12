Orario non disponibile

Giovedì 29 dicembre

Giovedì 29 dicembre alle ore 11.30, presso il Teatro Villa Pamphilj, la Scuola Popolare di Musica Donna Olimpia in collaborazione con la Scuola Popolare di Musica di Testaccio presentano Christmas Together. L'antico piacere del Natale insieme un doppio concerto.

L'apertura è affidata al laboratorio Vocale Classico di Ilaria Galgani, formato da elementi di entrambe le Scuole, che eseguirà i Vesperae Solennes de Confessore K 339, una composizione corale di musica sacra scritta da Wolfgang Amadeus Mozart nel 1780 per il Duomo di Salisburgo. Dal carattere festoso ed esuberante che ben si addice al periodo delle Feste, l'opera alterna brani di coro a interventi solistici.

Il laboratorio classico proporrà poi "Dunque è proprio finita" dalla Bohème di Giacomo Puccini, brano per quartetto, uno dei momenti più belli della splendida opera. Rodolfo e Mimì dovrebbero lasciarsi a causa della cagionevole salute di lei, ma decidono di restare insieme fino a primavera: "Soli d'inverno è cosa da morire". Sullo sfondo, la vivace coppia di Marcello e Musetta litiga a causa della civetteria di Musetta. Le due situazioni, quella romantica di Rodolfo e Mimì e quella litigiosa di Marcello e Musetta si sovrappongono in un mirabile gioco contrappuntistico. Ad accompagnare al pianoforte il laboratorio Classico, il maestro Stephen Kramer.

Il concerto si concluderà con l'esibizione dei laboratori di Cecilia Amici, Vocale Moderno e Musical Street, che uniti in un unico ensemble eseguiranno una riduzione del classico racconto di Natale “A Christmas Carol” di Charles Dickens con le musiche di Alan Menken, con brani solisti e per coro. Il vecchio Scrooge, un ricco insensibile e avaro, deve fare i conti con lo spirito del passato, del presente e del futuro per capire le gioie della condivisione.