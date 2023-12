Per la prima volta a Cinecittà World, da lunedì 25 dicembre, arriva lo storico spettacolo sul ghiaccio dedicato al Natale: Christmas on Ice.

Lo spettacolo vedrà in scena decine di artisti di livello nazionale e olimpionico come Nicole Della Monica: un'ora di magia sulle più amate musiche di Natale. Lo show andrà in scena tutti i giorni dal 25 dicembre al 7 gennaio, alle ore 17.30, nel nuovissimo Palastudio di Cinecittà World.

La produzione dello spettacolo è di Olimpia Revolution, per la Compagnia Pathos on Ice, con la regia di Piero Di Blasio noto per il musical Tutti Parlano di Jamie e Fiesta dedicato a Raffaella Carrà. Le coreografie sono di Nicole della Monica, che vanta ben 4 partecipazioni alle Olimpiadi Invernali, con composizioni di Singoli, Coppie, Sincronizzati e free style acrobatici. I costumi sono creati da Francesca Grossi che ha confezionato gli abiti dei più famosi musical del Teatro Brancaccio e del Teatro Sistina di cui Rapunzel con Lorella Cuccarini e The Full Monty di Gigi Proietti.