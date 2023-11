Christmas on Ice

Per la prima volta a Cinecittà World uno spettacolo sul ghiaccio interamente dedicato al Natale. 51 performer si esibiranno su coreografie ispirate a personaggi e musiche evocative per celebrare insieme il periodo di festa più rappresentativo dell’anno.

Alle ore 16.30 e 18.30, uno show mozzafiato di 60' con atleti delle migliori scuole di pattinaggio sul ghiaccio di Roma e special guest pluripremiati di livello Nazionale ed Internazionale in composizione Singoli, Coppie, Sincronizzato e free style acrobatico.

La produzione dello spettacolo è di Olimpia Revolution, per la Compagnia Pathos on Ice, con la regia di Piero Di Blasio noto per il musical Tutti Parlano di Jamie e Fiesta dedicato a Raffaella Carrà. Le coreografie sono di Nicole della Monica, che vanta ben 4 partecipazioni alle Olimpiadi Invernali. I costumi sono creati da Francesca Grossi che ha confezionato gli abiti dei più famosi musical del Teatro Brancaccio e del Teatro Sistina di cui Rapunzel con Lorella Cuccarini e The Full Monty di Gigi Proietti.