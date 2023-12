Christmas Concert di Michele Mazzetti

Christmas Concert ideato da Michele Mazzetti si terrà mercoledì 27 dicembre presso Sala Baldini, storica location nel cuore di Roma. L’omonima sala che ospiterà l’evento, sede di rassegne musicali sin dagli anni settanta, è situata a due passi dallo spazio archeologico del Teatro di Marcello. Christmas Concert presenta al pubblico un live in cui la musica si fonde con varie arti performative. Protagoniste dell’evento saranno le composizioni musicali del pianista Michele Mazzetti che attraverso le sue melodie racconta al pubblico il proprio vissuto alla continua ricerca di emozioni.



Michele Mazzetti di Pietralata è un giovane musicista e compositore romano, classe 94. Nato in una famiglia dedita alle arti, intraprende poi il proprio percorso da pianista con l’intento di raccontare al mondo il proprio essere. Presenta per l’occasione le sue composizioni più intime che permettono di intraprendere un viaggio attraverso il sentire interiore. La ricerca di una continua innovazione sonora si fonde per quest’occasione con il canto insieme a Vittoria Mazzetti, Chiara Mazzetti e Maria Mazzetti. Una narrazione che sarà veicolata sia dalla musica che dalle voci delle cantanti permettendo all’ascoltatore di immergersi in un immaginario soggettivo.



Christmas Concert proseguirà poi con l’esibizione della ballerina Giulia Domenici Desiderio, la cui performance sarà anch’essa accompagnata dalle composizioni musicali di Michele Mazzetti al pianoforte. La rassegna musicale che intende abbracciare l’arte in ogni sua forma, dalla musica al canto fino ad arrivare alla danza, vi aspetta quindi mercoledì 27 dicembre all’interno della cornice storica di Sala Baldini.