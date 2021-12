Christmas Art V edizione

Arte Borgo Gallery presenta da sabato 11 dicembre alle ore 18.00, la V edizione della mostra collettiva Christmas Art curata da Anna Isopo e Giorgia Pirone, con la presentazione critica di Cinzia Folcarelli. La mostra anche in questa edizione propone una selezione di opere che riusciranno a conciliare la suggestiva magia natalizia, nella pienezza delle emozioni e tradizioni, con la sensibilità e interiorità espressiva degli autori.

Circa 30 le opere in mostra che rappresentano al meglio i singoli stili che caratterizzano i 19 artisti in mostra. Un appuntamento che coinvolge artisti del panorama contemporaneo, occasione di dialogo tra forma e materia, tra figurazione e astrazione alimentando un senso di partecipazione collettiva e regalando nuovamente all’osservatore emozioni forzatamente placate dagli eventi recenti.

Pittura, scultura e fotografia rappresentano i diversi linguaggi degli artisti Renate Anding, Isabella Angelini, Clara Calì, Luigi Cannone, Paola Ceci, Marco Coletti, Fabio Corriere, Antonello Cristella, Daniela de Scorpio, Antonio Esposito, Enrico Frusciante, Elisabetta Giambanco, Elke Hubmann-Kniely, Silvana Landolfi, Gaya Lastovjak, Luca Marchetti, Pasquale Ricci, Pau Sintes, Diego Veneziani che saranno in mostra fino al 4 gennaio con l’intento di condurre gli osservatori in un viaggio volto a riscoprire la parte più celata in ognuno di noi ampliata dalla magica atmosfera natalizia.

L’esposizione, inoltre, si prefigge di inserire l’Arte e la Cultura tra le mete dello shopping natalizio e non solo. Lo scopo principale di Arte Borgo Gallery è quello di sensibilizzare e avvicinare un pubblico sempre maggiore al mondo dell’arte.

La mostra, successivamente all’opening di sabato 11 dicembre alle ore 18.00, sarà visitabile con i seguenti orari: lunedì dalle 15 alle 19, dal martedì al venerdì dalle 11 alle 19, sabato dalle 10 alle 13, domenica e festivi chiuso.

L’ingresso sarà contingentato secondo le normative vigenti. È obbligatorio l’uso della mascherina, attenersi a tutti i protocolli di sicurezza ed esibire il green pass.



Per tutte le ulteriori info: 345-22.28.110 info@arteborgo.it www.arteborgo.it. Arte Borgo Gallery Borgo Vittorio 25 00193 Roma