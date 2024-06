CHORAL CONCERT

Concerto della corale femminile della “Hathaway Brown School” di Cleveland, USA



Venerdì 14 giugno 2024 ore 19.30 presso la Basilica dei SS XII Apostoli, Roma.



Musiche di Vivaldi, Mozart e Spiritual.

Direttore: Laura Webster

Organista: Lorenzo Salvagni

Con la partecipazione del Soprano Laura Di Marzo e la violinista Flavia Di Tomasso.



Organizzazione: Luogo Arte Accademia Musicale



INGRESSO LIBERO

Per informazioni: +39 392 336 9136



PROGRAMMA



di Arcangelo Corelli (Fusignano, 17 febbraio 1653 – Roma, 8 gennaio 1713): Sonata da Chiesa op. 5 n. 1 in re maggiore per violino e basso continuo

Eseguono Flavia Di Tomasso al Violino e Lorenzo Salvagni al pianoforte.



di Jacques Arcadelt (Liegi, 10 agosto 1507 – Parigi, 14 ottobre 1568): "Ave Maria"

Canta Laura Di Marzo.



di Wolfgang Amadeus Mozart (Salisburgo, 27 gennaio 1756 – Vienna, 5 dicembre 1791): "Ave verum corpus" K 618

Eseguono in Trio la coriste della Corale.



di Antonio Vivaldi (Venezia, 4 marzo 1678 – Vienna, 28 luglio 1741), dal "Gloria" RV 589:

"Qui sedes ad dexteram Patris", "Domine Desu", "Laudamus Te", "Gloria"



di Antonín Leopold Dvo?ák (Nelahozeves, 8 settembre 1841 – Praga, 1º maggio 1904): "Sanctus"

Canta Laura Di Marzo.





"Bright Morning Stars", "This Little Light of Mine", "I sing because I'm Happy"