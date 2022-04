Chimere di pace, la mostra di Barbara Gioiello

Chimere di pace, una mostra composta da oltre cinquanta opere tra acquarelli, tecniche miste e installazioni.



Barbara Gioiello, pittrice e storica dell’arte, inizia a dipingere nel 1990 creando e sviluppando il suo bagaglio artistico in vari paesi d’Europa.

Nel 2019 pubblica il primo manifesto della “Blister Art”. Dopo esposizioni collettive e personali dal 2009, con un’evoluzione pittorica e concettuale giunge oggi con la sua Personale a Roma.



La mostra “Chimere di pace”, dal titolo criptico, è caratterizzata dalla diversità di significati e simbolismi. Con il suo gesto pittorico, l’artista fa nascere delle opere statiche e immobili. Icone che immortalano un attimo fuggente legato ad un percorso e alla sua fine. Il fondale di ogni opera ha spesso una stesura di colore uniforme, che rende le immagini – spesso legate ad una fauna fantastica - astratte e irreali, come a volerle idealizzare. I titoli dei lavori di Barbara Gioiello sono altrettanto misteriosi: 81 gg o ST.



Le sue opere sono uniche. L’artista ricorre spesso all’utilizzo dei blister (piccole confezioni di plastica utilizzate come contenitori, spesso monodose di farmaci) che rendono i lavori tridimensionali, dandogli un effetto simile al metallo.



L’utilizzo di questo materiale non è solamente mezzo artistico, ma testimonianza del passato che Barbara Gioiello ripercorre tracciando in questo modo l’inizio e la fine dell’assunzione di farmaci. Una testimonianza positiva nei confronti della malattia e la vittoria finale dell’artista. Accanto agli acquerelli, alle tecniche miste e ai blister, troviamo “Le Porte”: grandi installazioni, con molte storie da raccontare pur stando immobili. Un’esibizione interessante, al di fuori degli schemi. “Personale” nel vero senso della parola, una mostra intima e unica.



Info: La mostra si protrarrà fino al 13 maggio 2022. Sarà aperta tutti i giorni dalle 12.00 alle 19.00, esclusa la domenica.