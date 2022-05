Chiesa del Gesù e Chiesa di Sant'Ignazio di Loyola, visita guidata con storico dell’arte

12€ ridotto convenzionati, WeKard, 14€ intero, 10€ under 18, 5€ under 10

Nella porzione di Roma abitata in tutto il corso della sua lunga storia si trovano alcuni dei più strabilianti esempi dell’arte del Seicento, un connubio di marmi, stucchi e dipinti che celebrano la gloria della Chiesa per mezzo dell’opulenza e del fasto. I marmi antichi usati in quantità continuano a creare giochi di colori che insieme alle volte illusionisticamente dipinte creano lo stupore più assoluto nei fedeli e nei pellegrini dell’epoca come nei visitatori di oggi.

Le storie di santi, stranieri e non, si incrociano per dare vita a nuove comunità che si contendono artisti e fedeli in anni di grande fermento, di lotte religiose e di grande misticismo. I cardinali delle più importanti famiglie elargiscono consistenti somme di denaro per vedere i loro nomi immortalati per sempre sulle facciate di questi edifici.

Appuntamento 15 minuti prima dell’inizio davanti Chiesa del Gesù – Via degli Astalli 16

Quota di partecipazione: 12€ ridotto convenzionati, WeKard, 14€ intero, 10€ under 18, 5€ under 10

