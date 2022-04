Chiello in "Oceano Paradiso Tour" a Roma

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 26/06/2022 al 26/06/2022 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Chiello sarà in tour quest’estate nelle principali venue estive, pronto a conquistare i palchi con "Oceano Paradiso Live 2022".

Chiello in concerto a Roma

I 4 concerti precedentemente previsti nei club di Milano, Roma, Napoli e Firenze sono spostati all’interno del calendario estivo in quanto le norme restrittive in vigore fino al 31 marzo 2022 hanno rallentato la preparazione della tournée causando ritardi nella produzione e nell’allestimento. A Roma, Chiello arriverà il 26 giugno in occasione di "Spaghettiland" Villa Ada. Si tratta del concerto di recupero del 19 maggio all'Atlantico di Roma

L’artista - parte del roster di MK3, agenzia di Management, Booking e Generatore di Successi guidata dall’Avv. Manager Angelo Calculli, riferimento nel panorama dello showbiz nazionale - è pronto a portare i suoi successi in un live brillante e sorprendente.

Durante il tour, sarà accompagnato da una band d'eccezione capitanata dal suo produttore di fiducia, Colombre, alla chitarra. Oltre a lui, Fausto Cigarini (Franco126, Reverie) al basso e al violino; Francesco Bellani (Tutti Fenomeni, I Cani) alle tastiere; Giulia Formica (Julie Ant) alla batteria.