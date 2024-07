Chiara Viola in concerto al Village Celimontana

Chiara Viola, cantante romana attualmente residente a Parigi vi farà ascoltare gli indimenticabili brani della tradizione del jazz americano. Swing impetuosi, ballad emozionanti e storie mai fuori moda.



Allieva di grandi nomi come Maria Pia De Vito, Cinzia Spata e Danilo Rea, Chiara Viola ha condiviso studi e palchi con artisti rinomati della scena jazz italiana e internazionale. Nel 2019 esce il suo primo disco di musica originale, del quale ha curato composizioni e arrangiamenti, Until Now, per l'etichetta Filibusta Records. Chiara Viola vive oggi a Parigi e si esibisce nei club e nei festival della scena francese e italiana.



Line up:

Chiara Viola - voce

Mattia Feliciani - sax

Lewis Saccocci - piano

Francesco Pierotti - contrabbasso

Valerio Vantaggio - batteria



VILLAGE CELIMONTANA

Villa Celimontana

Via della Navicella, 12

00184 ROMA

info 3490709468

www.villagecelimontana.it

Ingresso libero

Inizio concerto ore 22:00



Il Festival Village Celimontana è ad ingresso libero. Il progetto, promosso da Roma Capitale - Assessorato alla Cultura, è vincitore dell’Avviso Pubblico biennale Estate Romana 2023-2024 curato dal Dipartimento Attività Culturali ed è realizzato in collaborazione con SIAE