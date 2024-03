Chiara Rapaccini e il film "Speriamo che sia femmina" l'8 marzo alla Casa del Cinema

Prezzo non disponibile

Venerdì 8 marzo alle ore 19.30, in occasione della Giornata internazionale dei diritti delle donne, Chiara Rapaccini, in arte RAP, brillante e poliedrica artista, compagna di Mario Monicelli per trentacinque anni, presenterà al pubblico il libro “Mio amato Belzebù".

L’amara Dolce vita con Monicelli e compagnia”, prima della proiezione di Speriamo che sia femmina di Monicelli. L’evento rientra nella rassegna Signore&Signore, in programma fino al prossimo 18 marzo, con repliche fino al 1 aprile: il pubblico potrà assistere a un ciclo di quindici titoli – dagli anni ’50 ai nostri giorni – che hanno come protagoniste attrici memorabili in grado di segnare, con le loro interpretazioni, la storia del cinema.