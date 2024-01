"Forte e chiara", Chiara Francini all'Auditorium Parco della Musica

Chiara Francini arriva all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone il prossimo 9 marzo 2024. "Forte e Chiara" è il titolo dello spettacolo che andrà in scena in Sala Sinopoli.

Un memoir, un racconto umano vivo e rivoluzionario. Un one woman show in cui Chiara Francini ripercorre la sua vita, unica eppure così simile a quella di tanti altri. Con il sarcasmo e l’ironia tagliente che la contraddistinguono, Chiara si racconta attraverso la musica, vicende personali e pubbliche, dicendo sempre la verità, senza far sconti a nessuno, in primis a sé stessa.