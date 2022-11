"Che sia bello sopra di me", la mostra itinerante

Spazio Giallo Interiors presenta “Che sia bello sopra di me”, una mostra itinerante in collaborazione con Paraná Studio, pensata come un invito alla speranza, un portafortuna da tenere con sé, un augurio a perdersi in un campo di grano, a lasciarsi andare ai suoni, a credere nella magia che nasce quando ci si guarda intorno.

La mostra si svolge tra Roma e la Bassa Maremma, ha inaugurato giovedì 20 ottobre presso Spazio Giallo, nel cuore di Trastevere e sabato 22 ottobre in Toscana, presso il Bar La Polverosa.

Gli artisti in mostra

Ciascuno degli artisti in mostra svela un piccolo e grande mondo, trovando il suo spazio nell’universo colorato di Spazio Giallo. Charlie Masson reinterpreta i Tarocchi, contestualizza ciascuna carta - opera in un’atmosfera bucolica, dura e delicata. Sophie Benini, grazie a una romantica ricerca, riscopre brandelli di tessuto dimenticati, fogli di vecchi giornali, cucendoli per creare una mise en scène di realtà favolose. Livia Signorini proietta il suo immaginario surrealista all’interno di scenari di una Roma antica e Jasmine Bertusi trasforma concetti e idee astratte in immagini ironiche e oniriche.

La prima parte della mostra itinerante inaugurata a Roma presso Spazio Giallo, con un allestimento curato in collaborazione con Paraná Studio, fondato da Claudia d’Oncieu e Clementina Calleri, e svela il giardino segreto di Amanda Cicchi. Un’installazione fatta di rumori e odori della natura.

Insieme, Spazio Giallo e Paraná Studio hanno creato una mostra itinerante che richiama la natura esoterica delle opere che espone. Il filo conduttore che unisce le performance è fatto di spiritualità che si intreccia nell’immaginario collettivo evidenziando la natura dinamica dell’evento, che crea un legame tra lo spettatore, l’esecutore e il luogo.

Esposte le opere di: