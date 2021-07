"Che paese è il mio paese", nuovo spettacolo di Maurizio Battista

Prezzo non disponibile

Un grandissimo ritorno sul palcoscenico per Maurizio Battista, che ripartirà in tour con uno show inedito: “Che paese è il mio paese” e giovedi 22 luglio sarà a Latina, Arena Coni, organizzato da Ventidieci e Teatro Moderno, in collaborazione con ATCL,con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Latina.

Lo spettacolo

La nostra bella Italia è ancora “il paese dei santi, dei poeti e dei navigatori”? Lo scopriremo insieme a Maurizio Battista, il comico romano che, nel suo nuovo spettacolo teatrale, fa luce sui recenti usi e costumi degli Italiani. Attraverso la sua esilarante comicità e il suo sguardo attento e scrupoloso, Battista analizza le contraddizioni, le incoerenze, le mode e le abitudini che fanno di questo Paese il Suo (e il Nostro) Paese.

Lo spettacolo, scritto da Maurizio Battista, con la collaborazione di Vittorio Rombolà, Alberto Farina e Gianluca Giugliarelli, evidenzia le tipicità, in continua evoluzione, che contraddistinguono il nostro Stivale, rendendolo un “posto” stravagante e bizzarro, ma – anche per questo - unico al mondo.